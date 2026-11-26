안덕수 국세청장 후보자가 국회 인사청문회에서 이른바 '비거주 1주택' 논란에 대해 "국민 눈높이에 미흡했다"며 "이유 여하를 불문하고 죄송하다"는 입장을 밝혔다.

안 후보자는 26일 국회 재정경제기획위원회 열린 인사청문회에서 "거주 중심 주택시장 정착이라는 시대적 과제에 미흡했다"며 이같이 말했다.

그는 다만 "1주택을 장기간(16년) 보유했고, 중간에 팔지 않아 차익 실현은 없었다"며 차익을 노린 투기는 아니라는 취지로 해명했다.

안 후보자는 배우자 명의 서울 동대문구 이문동 아파트를 보유하면서 역삼동 전셋집에 살고 있어 '비거주 1주택자'라는 논란이 불거졌다.

그는 그 경위에 대해 "2025년 1월 재개발이 끝났는데, 당시자녀들이 대학 진학을 앞둔 상황이라 입주가 곤란했다"고 설명하며 "자녀 학업이 정리되는 대로 조속히 입주하겠다"고 밝혔다.

안 후보자의 '비거주 1주택'에 대해서는 여당에서도 '정부 시책에 부응해야 한다'(문진석 의원) 등 우회적 지적이 나왔고, 국민의힘은 해당 아파트가 무허가 건축물이라며 "무허가 토굴을 산 것"(안상훈 의원)이라고 의혹을 제기했다.

▲안덕수 국세청장 후보자가 26일 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. ⓒ연합뉴스

여야는 인사청문회에서 국세청의 세무조사권 남용 여부를 놓고 설전을 주고받았다. 국민의힘 이종욱 의원은 "현 정부 들어 세무조사권이 남용되고 있다는 게 일반적 평가"라며 "물가·부동산·주식 등 엄청나게 많은 세무조사를 '기획·수시 조사'라는 이름으로 하고 있다"고 주장했다.

같은 당 김상훈 의원도 "임광현 전 국세청장(현 대통령비서실장)이 대통령 의지에 부합하는, 닥치고 널뛰듯 하는 세무조사를 적극 수행했다"며 "국세청이 정권의 핏불테리어가 돼서는 안 된다"고 했다.

안 후보자는 이에 대해 "세무조사의 독립성이나 중립성은 국세 행정의 신뢰와 관련한 중요한 원칙"이라며 "(야당이) 우려하는 일이 없도록 법과 원칙에 따라 공정하게 하겠다"고 답변했다.

더불어민주당은 반면 "조세 행정 전문가"라며 "소상공인, 중소기업에 대한 납기 연장이나 부과과세 환급금을 조기 지급하는 등 적극적 세정 지원을 했다"고 안 후보자의 적격성을 강조했다.