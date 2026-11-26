의회운영위, 2027년 예산안 45억 감액…도민 소통·현장 재배분

경기도의회 의회운영위원회(위원장 장한별)는 지난 25일 제395회 정례회 제1차 회의를 열고 의회사무처와 경기도 홍보기획관 등 관련 기관의 2027년도 예산안을 심사해 수정가결했다고 26일 밝혔다.

▲경기도의회 의회운영위원회 예산안 심사 모습 ⓒ경기도의회

이번 심사에서 위원회는 경기도 소관 예산 1230억 8564만 원 가운데 91건을 조정해 20억 1139만 원을 증액하고 34억 8709만 원을 감액했다. 이에 따라 전체 예산은 14억 7570만 원 순감액됐다. 경기도교육청 홍보기획관 소관 예산 98억 4639만 원에서는 교육정책소통공감 사업 등 2건에 대해 30억 원을 감액했다.

특히 위원회는 홍보예산을 성과와 집행 실적 중심으로 조정했다. 경기도 홍보기획관의 신규 실국 홍보지원 예산 6억 600만 원을 전액 삭감하고, 옥외미디어 광고비 11억 4000만 원과 대변인 소관 경기GTV 운영비 등 5000만 원을 감액했다. 경기도교육청 홍보기획관 예산도 광고 효과 분석 미흡과 저조한 집행률 등을 이유로 30억 원을 삭감했다.

의회사무처 예산은 의장상장 제작비 2억 5000만 원, 청사·방송설비 유지관리비 11억 1086만 원, 의회운영업무추진비 5994만 원 등 16억 9109만 원을 감액했다. 대신 청년행정인턴 운영, 경기도의회사 편찬, 의원 국외출장 수행여비 등에 같은 금액을 재배분해 전체 예산 규모는 유지했다.

반면 도민과의 소통 및 협력 분야는 예산을 확대했다. 소통협치관의 도민 정책토론회 2억 500만 원과 경기도·시군 민관협치 거버넌스 활성화 사업 9000만 원 등 2억 9500만 원을 증액하고, 중앙협력본부의 국회·중앙부처 협력 활동 예산도 2530만 원 늘렸다.

신규 조직진단 연구용역에 대해서는 계획 단계부터 의회운영위원회에 보고하도록 부대의견을 달았다. 함께 상정된 2026년도 제3회 경기도 추가경정예산안은 별도 조정 없이 원안대로 의결했다.

장한별 위원장은 “행사성·중복 지출은 성과와 필요성을 기준으로 덜어내고, 그 재원을 도민 소통과 현장 의정에 꼭 필요한 곳에 돌렸다”며 “의회사무처 예산도 절감에 솔선하면서 의정활동이 위축되지 않도록 균형 있게 조정했다”고 말했다.

한편, 이번 수정 예산안은 오는 27일 예산결산특별위원회 심사를 거쳐 본회의에서 최종 확정될 예정이다.

경제노동연구회, 경기도기술학교 직업교육 개선 연구 중간보고회

경기도의회 경제노동위원회 의원연구단체인 경제노동연구회(회장 장태환·더불어민주당·의왕2)는 26일 경제노동위원회 회의실에서 '산업전환 대응 직업교육·훈련 개선 방안 연구' 정책연구용역 중간보고회를 개최했다.

▲'산업전환 대응 직업교육·훈련 개선 방안 연구' 정책연구용역 중간보고회 기념촬영 ⓒ경기도의회

이번 연구는 디지털 전환과 산업구조 변화에 대응해 경기도기술학교의 운영 및 교육훈련체계를 진단하고, 산업 수요에 맞는 직업교육·훈련 개선 방안을 마련하기 위해 추진됐다.

참석자들은 도내 기업의 기술·직무 수요 분석과 지역별 산업 특성을 반영한 교육과정 마련, 여성과 중장년층의 교육 참여 확대, 경기북부 직업교육 인프라 확충 등을 논의했다. 민간기업과의 협력을 통한 지속가능한 운영 방안과 교육훈련을 뒷받침할 조직·인력·예산 확보 필요성도 제기됐다.

장태환 회장은 “경기도기술학교가 새로운 산업 수요에 능동적으로 대응할 수 있도록 지역별 산업 특성과 도민의 다양한 직업교육 수요를 반영한 실효성 있는 교육훈련체계를 마련해야 한다”고 말했다.

김한슬 의원, 국민의힘 행정사무감사 우수의원 선정

경기도의회 기획재정위원회 김한슬 의원(국민의힘·비례)이 26일 경기도의회에서 열린 '2026년도 국민의힘 행정사무감사 우수의원 시상식'에서 우수의원으로 선정됐다.

▲김한슬 의원(오른쪽) '2026년도 국민의힘 행정사무감사 우수의원' 시상식 ⓒ경기도의회

김 의원은 이번 행정사무감사에서 경기도 재정운용과 정책 추진 과정의 구조적 문제를 짚고 제도 개선 방안을 제시한 점을 높이 평가받았다.

주요 지적으로는 통합재정안정화기금에 예탁된 개별 기금의 회수 기준 마련, 경기북부 지역의 여건을 고려한 지방소멸대응기금 배분 개선, 경기연구원의 정책 활용률 산정방식 개선 등이 꼽혔다.

또한 5억 6천만 원을 투입한 경기도 감사정보시스템의 기본 기능 미비를 지적하고 정보화사업의 기획과 예산 집행 과정에 대한 점검 필요성도 제기했다.

김 의원은 “행정사무감사는 도민의 세금이 목적에 맞게 쓰이고 정책과 제도가 본래 취지대로 작동하는지 확인하는 과정”이라며 “이번 감사에서 제기한 문제들이 실제 제도 개선으로 이어질 수 있도록 후속 조치를 지속적으로 점검하겠다”고 말했다.