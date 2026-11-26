▲한전KPS는 지난 20일 광양바이오매스 발전소에서 발전소 운영사인 광양그린에너지(사장 권헌우)와 'AI 기술개발 협력 및 발전설비 운영 신뢰성 향상을 위한 업무협력협약(MOU)'을 체결했다.2026.11.20.ⓒ한전KPS

전력설비 정비 전문기업인 한전KPS가 기존 경험 중심의 발전설비 정비방식을 데이터와 인공지능(AI) 기반의 지능형 정비체계로 전환하는 기술 혁신에 나섰다.

한전KPS는 발전소 운영사인 광양그린에너지(사장 권헌우)와 'AI 기술개발 협력 및 발전설비 운영 신뢰성 향상을 위한 업무협력협약(MOU)'을 체결했다고 26일 밝혔다.

이번 협약은 발전·에너지 산업의 디지털 전환과 AI 기술 확산에 대응하기 위해 양사가 보유한 발전설비 운영 경험과 정비 전문기술을 결합하고 AI 기반의 지능형 발전설비 운영·유지정비 체계를 구축하기 위해 마련됐다.

주요 협약 내용은 ▲발전소 운영데이터 활용 및 AI 기술 공동개발 ▲AI 기반 발전설비 진단·정비기술 고도화 ▲AI 신기술 현장 적용 및 실증 ▲에너지·디지털 분야 국책과제 공동 기획 ▲기술개발 성과 공유 및 협력 확대 등이다.

특히 한전KPS는 광양바이오매스 발전소를 대상으로 4족 보행 로봇과 AI·스마트글라스 등 피지컬 AI를 활용한 정비지원 기술의 현장 적용 가능성을 검토한다.

설비 정보 실시간 조회와 AI 기반 정비 가이드, 원격 전문가 지원 등 현장 작업자의 안전성과 업무 효율성을 높일 수 있는 기술의 실증도 추진할 계획이다.

이를 통해 발전설비의 이상징후를 조기에 감지하고 신속한 의사결정을 지원하는 데이터 기반 정비체계를 구축해 발전설비의 운영 신뢰성과 설비 이용률을 높인다는 구상이다.

한전KPS는 이번 협약의 핵심은 단순한 AI 장비 도입이 아니라 숙련 기술자의 경험과 노하우를 데이터 기반의 지능형 정비기술로 발전시키는 데 있는 만큼, 위험 작업에 대한 인력 노출 감소와 설비 고장 예측의 정확도, 불시정지 예방 등 현장 실증을 통한 정량적 성과 확보가 발전산업의 AI 전환을 가속화하는 핵심이다.

김홍연 한전KPS 사장은 "이번 협약은 양 기관의 전문성과 AI 기술을 결합해 발전설비 운영과 정비 분야의 새로운 혁신 가능성을 모색하는 뜻깊은 출발점"이라며 "앞으로도 현장 중심의 AI 기술개발과 실증을 통해 발전설비의 안전성과 운영 신뢰성을 높이고, 에너지 산업의 디지털·AI 전환을 선도해 나가겠다"고 밝혔다.