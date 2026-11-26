▲굿네이버스 경북서부지부 지역아동센터 경북지원단이 26일 구미새마을테마공원 연수관에서 경북지역 아동·청소년 관련 시설 종사자와 유관기관 관계자 등이 참석한 가운데 '청소년 돌봄 사각지대 발굴 및 실태조사' 연구보고회 및 포럼을 개최하고 있다ⓒ굿네이버스 경북서부지부

아동기를 지나 청소년기에 접어들면 돌봄의 필요성도 자연스럽게 줄어들까.

학교와 가정, 지역사회 어디에도 쉽게 드러나지 않는 청소년들의 어려움은 생각보다 깊고 복잡하다. 도움이 필요해도 누구에게 손을 내밀어야 할지 모르거나, 돌봄이 필요한 순간에도 홀로 시간을 보내는 청소년들이 있기 때문이다.

이처럼 보이지 않는 청소년 돌봄의 빈틈을 찾아내고 지역사회가 함께 해법을 모색하는 자리가 경북 구미시에서 마련됐다.

굿네이버스 경북서부지부가 운영하는 지역아동센터 경북지원단은 최근 구미새마을테마공원 연수관에서 경북지역 아동·청소년 관련 시설 종사자와 유관기관 관계자 등이 참석한 가운데 '청소년 돌봄 사각지대 발굴 및 실태조사' 연구보고회와 포럼을 개최했다고 26일 밝혔다.

이번 행사는 경북지역 청소년들의 돌봄 실태를 살펴보고, 기존 지원체계에서 놓치고 있는 사각지대를 찾아 실질적인 지원 방안을 마련하기 위해 추진됐다.

이날 연구보고회에서는 경북지역 청소년 돌봄 실태조사 결과와 주요 과제가 공유됐다. 이는 단순히 돌봄 서비스를 얼마나 제공하고 있는지를 살피는 데 그치지 않고, 청소년들이 실제 생활 속에서 언제, 어떤 도움을 필요로 하는지에 주목했다.

이어 아동·청소년 관련 기관에서 활동하는 현장 전문가 4명이 지정토론자로 나서 현장에서 마주하는 어려움과 제도적 한계를 짚었다. 특히 청소년마다 다른 성장 과정과 발달 특성, 개별 욕구를 반영한 지원의 필요성이 강조됐으며, 기관별로 분산된 지원을 연결하기 위한 지역사회 협력 방안도 논의됐다.

청소년의 미래를 준비하는 새로운 시도도 소개됐다.

경북지원단은 이번 조사연구의 하나로 청소년들의 진로 탐색을 돕기 위해 개발한 보드게임을 선보였다. 청소년들이 놀이를 통해 자신의 관심과 적성을 살펴보고 진로에 대한 생각을 넓힐 수 있도록 마련한 프로그램이다.

참석자들에게 보드게임을 배포하고 실제 진행 방법까지 안내해 지역아동센터 등 관련 시설에서 진로 탐색 프로그램으로 활용할 수 있도록 했다. 연구 결과를 현장에 전달하는 데 그치지 않고 청소년들이 직접 참여할 수 있는 실천형 프로그램으로 연결했다는 점에서 의미를 더했다.

송일수 굿네이버스 경북서부지부장은 “청소년이 하루 중 언제 혼자 어려움을 감당하는지, 도움이 필요할 때 누구에게 이야기할 수 있는지 한 번 더 살피는 것부터 시작할 수 있다”며, “현장에서 할 수 있는 작은 실천을 하나씩 쌓아가며 청소년이 필요한 때에 도움을 받을 수 있도록 지역사회가 함께 준비해 나가길 바란다”고 말했다.

청소년 돌봄은 어느 한 기관의 노력만으로 해결하기 어렵다. 가정과 학교, 지역아동센터, 복지기관 등 지역사회 구성원들이 서로 연결돼야 도움이 필요한 순간을 놓치지 않을 수 있다.

이번 포럼은 경북지역 청소년 돌봄의 현실을 함께 들여다보고, 현장의 경험을 바탕으로 지원체계의 빈틈을 메우기 위한 출발점이 됐다.

한편 굿네이버스 경북서부지부는 국내복지사업과 아동권리옹호사업을 수행하며 정부와 지방자치단체, 기업 및 유관기관과 협력해 지역사회 문제 해결과 아동권리 증진을 위한 다양한 사업을 추진하고 있다.