▲대전시교육청 전경 ⓒ대전시교육청

대전시교육청이 27일 예고된 학교 비정규직 노동자들의 총파업을 앞두고 학교급식과 돌봄 공백을 최소화하기 위한 분야별 대응책을 마련했다.

교육청은 26일 전국학교비정규직연대회의 총파업에 대비한 학교 현장 대응 방안을 각급 학교에 안내했다고 밝혔다.

학교급식은 파업 참여 인원에 따라 조리가 가능하면 간편식으로 식단을 조정하고, 어려울 경우 빵·우유 등 대체식이나 도시락을 제공하되, 학생별 식품알레르기 확인과 위생관리에 만전을 기하도록 했다.

초등돌봄은 돌봄교실을 통합 운영하거나 별도 프로그램을 가동해 보육 공백을 막는다.

특수교육과 유치원 방과후과정은 교직원 업무를 재조정해 통학지원과 급식보조, 귀가지도 등 학생 안전관리에 집중한다.

각급 학교는 가정통신문과 문자메시지 등으로 파업 대응 상황을 학부모에게 미리 안내할 방침이다.

교육청은 파업 기간 상황실을 열어 학교 현장과 실시간으로 소통하며 학사차질에 대응할 계획이다.

한편, 총파업에는 전국 약 4만 명, 대전 약 700명이 참여할 것으로 추산되며 전국학교비정규직연대회의는 교육재정 확보와 급식실 인력 충원, 비정규직 차별 해소를 요구하고 있다.