▲한전은 지난 25일 인사혁신처와 행정안전부가 공동 주관한 '2026년 적극행정 우수사례 경진대회'에서 '기존 송전선로를 활용한 전력망 통합구축으로 공공 갈등 최소화' 사례로 인사혁신처장상을 수상했다.2026.11.25.ⓒ한전

한국전력이 신규 송전선로 건설에 따른 주민 부담과 지역사회 갈등을 줄이기 위해 기존 송전선로를 활용한 전력망 통합구축에 나섰다. 신규 철탑 건설을 최소화하면서 국가기간 전력망 확충의 효율성과 사회적 수용성을 동시에 확보한다는 전략이다.

한전은 25일 인사혁신처와 행정안전부가 공동 주관한 '2026년 적극행정 우수사례 경진대회'에서 '기존 송전선로를 활용한 전력망 통합구축으로 공공 갈등 최소화' 사례로 인사혁신처장상을 수상했다.

이번 경진대회는 국민 불편을 해소하고 기존 행정 관행과 제도적 한계를 개선한 우수사례를 발굴해 범정부적으로 공유·확산하기 위해 마련됐다.

한전은 기존 송전선로 경과지를 활용해 신규 철탑 건설을 최소화하는 전력망 구축방식을 마련하고 감사원 사전컨설팅을 통해 확대 적용의 제도적 근거를 확보한 점을 인정받았다.

최근 반도체와 인공지능(AI) 등 첨단산업의 성장과 재생에너지 확대에 따라 안정적인 전력공급을 위한 국가기간 전력망 확충의 중요성이 커지고 있다.

그러나 기존 송전선로와 별도로 신규 선로를 건설하는 방식은 추가 철탑 설치와 새로운 경과지 확보에 따른 환경 훼손 우려와 주민 부담, 지역사회 갈등을 유발하면서 전력망 건설사업의 주요 걸림돌로 작용해 왔다.

이에 한전은 기존 송전선로 경과지를 최대한 활용해 신규 전력망을 함께 구축하는 통합구축 방식을 마련했다.

특히 345kV 주요 국가기간 전력망 사업에 이 방식을 적용해 신규 철탑 건설 규모를 당초 계획보다 약 40% 감축하는 것을 목표로 하고 있다.

이를 통해 송전선로 건설에 따른 환경적 영향을 줄이고 지역주민의 부담과 사회적 갈등을 완화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

한전은 전력망 통합구축 방식을 전체 전력망 건설사업으로 확대하기 위해 감사원 사전컨설팅을 활용해 기존 경과지 활용에 따른 제도적 쟁점을 검토하고 확대 적용의 근거도 확보했다.

이는 지난 9월 정부가 발표한 '송전망 건설 수용성 제고 방안'의 정책 방향을 실제 사업에 반영하고 기존 전력망 건설 관행을 개선했다는 점에서도 의미가 있다.

국가기간 전력망 확충의 성패는 단순히 송전설비를 얼마나 신속하게 건설하느냐가 아니라 국가산업 발전에 따른 비용과 부담이 특정 지역과 주민에게 집중되지 않도록 하는 데 있는 만큼, 이번 통합구축 방식이 신규 철탑 감축을 넘어 환경 훼손 최소화와 주민 재산권 보호, 사회적 갈등 비용 절감으로 이어질 수 있는지를 실제 사업을 통해 입증하는 것이 향후 핵심이다.

김동철 한전 사장은 "전력망 확충은 안정적인 전력공급과 첨단산업 경쟁력 확보를 위한 필수 과제이지만, 그 과정에서 주민 부담을 줄이는 노력도 중요하다"며 "앞으로도 기존 관행과 제도적 한계를 적극 개선해 국민이 공감하는 전력망 구축 방식을 지속 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.