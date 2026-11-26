▲ⓒ토당초등학교

고양토당초등학교(교장 이덕원)가 학교 내 유휴공간을 활용한 '우리가 Green 어울림 텃밭'의 운영 성과를 인정받아, 농촌진흥청 주관 '제22회 생활원예치유농업중앙경진대회' 학교학습원 분야에서 특별상인 기후에너지환경부장관상을 26일 수상했다.

토당초는 2025년 고양시농업기술센터의 지원사업을 계기로 교내 유휴공간과 등굣길 화단을 살아있는 생태학습장으로 조성했다. 학생들은 포스코에서 제공한 커피박 재활용 친환경 토양개량제 '리코소일(RE:COSoil)'을 도입해 토양을 개선하며, 자원순환과 탄소중립의 가치를 현장에서 실천했다. 그 결과 127종의 다양한 식물이 자라는 풍부한 생태환경을 갖춘 텃밭이 조성되면서 무심코 지나치던 등굣길과 화단은 배움과 치유가 살아있는 생태학습장으로 변화했다.

'어울림 텃밭'은 공간 조성을 넘어 유치원생부터 6학년, 특수교육대상학생까지 전교생이 참여하는 포용적 교육과정을 운영한 점도 높은 평가를 받았다. 학생들은 직접 씨앗을 심고, 수확하며, 생명존중과 배려를 익혔다. 또한 △서울대 약학대학 연계 약용식물 체험 △스마트팜 미래농업교육 △전문치유농업사와 함께하는 마음돌봄 프로그램 등을 통해 과학탐구와 정서 지원을 아우르는 융합교육을 경험했다.

실제 치유원예 프로그램 참여한 학생들을 대상으로 사전·사후 검사 결과, 학생들의 자아존중감은 약 7.6% 향상되고, 스트레스는 약 22% 감소하는 등 뚜렷한 심리·정서적 안정 효과가 확인됐다. 학교 측은 이러한 성과를 교내 전시회, 상시 영상 상영 및 고양도시농업축제 부스 운영을 통해 학생뿐 아니라 지역사회와 공유하기도 했다.

이덕원 교장은 "이번 수상은 학생과 교직원, 학부모가 함께 텃밭을 가꾸며 만들어 낸 값진 결실"이라며 "상금으로 제작할 기념우표형 환경판이 학생들에게는 자긍심을 심어주고, 앞으로 입학할 후배들에게는 우리 학교의 생태교육 가치와 전통을 이어주는 소중한 자산이 되길 기대한다"고 밝혔다.

한편, 토당초는 이번 대회에서 받은 상금 100만원을 활용해 지난 2년간의 텃밭 성장과정과 교육활동 사진을 담은 '기념우표 형태의 상설전시환경판'을 제작해 학교의 생태교육 전통을 이어갈 예정이다.