더불어민주당 이언주 국회의원(경기 용인정)이 국내 전기차 산업 생태계 보호를 위해 전기차 국내생산세액공제 법안의 연내 처리를 촉구했다.

26일 이언주 의원실에 따르면 이 의원은 이날 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체회의에서 김정관 산업통상부 장관에게 “올해가 국내 전기차 생태계를 지킬 수 있는 마지막 기회이며, 내년에는 이미 늦다”며 법안의 조속한 통과를 강조했다.

▲이언주 국회의원 ⓒ이언주 의원실

이 의원이 대표발의한 '전기차 국내생산세액공제법'은 현재 국회 재정경제위원회에서 심사 중이다. 이 의원은 전기차 산업이 배터리와 철강, 부품 산업은 물론 피지컬 AI와 로봇 산업까지 연결되는 만큼 국내 생산 기반을 유지하는 것이 중요하다고 설명했다.

이어 국산 전기차 생산 기반이 약화되면 배터리 리쇼어링 정책도 실효성을 잃을 수 있다며, 법안 통과를 통해 소비자 가격 인하와 기술혁신, 부품 국산화 등 실질적인 산업 경쟁력 강화로 이어져야 한다고 강조했다.

아울러 한·중 FTA 서비스·투자 후속협상과 관련해서는 중국의 AI 기반 콘텐츠 제작 역량 확대에 우려를 나타내며, 문화산업의 경쟁력과 보호가 필요한 분야를 세밀하게 검토해야 한다고 당부했다.