전북 무주군이 각종 공모사업으로 건립한 공공시설물의 운영비 부담이 커지면서 군 재정을 압박할 수 있다는 지적이 제기됐다.
오순덕 무주군의원은 25일 열린 무주군의회 제2차 정례회 기획실 행정사무감사에서 공모사업을 통해 설치된 공공시설물에 상당한 운영비가 투입되고 있다며 이를 아우를 통합관리체계 구축을 촉구했다.
오 의원은 "개별 부서는 사업의 필요성을 강조할 수밖에 없지만, 기획조정실은 사업 우선순위와 향후 소요될 예산을 종합적으로 판단해야 한다"며 법령에 따른 투자심사와 무주군 자체 투자심사를 한층 강화할 것을 요구했다.
특히 공모사업으로 새 시설을 설치할 때는 △사업의 필요성과 시급성 △타당성 및 우선순위 △총사업비의 연도별 군비 부담과 재원 확보 가능성 △사업 효과와 기대성 등을 면밀히 따져봐야 한다고 강조했다.
무엇보다 군민의 수용성 충족 여부를 최우선으로 판단한 뒤 충분한 검증을 거쳐 공모 추진 여부를 결정해야 한다는 것이다.
주민 공동이용시설의 운영 실태도 도마 위에 올랐다. 오 의원은 최초 운영을 맡을 당시 약속했던 자체 운영과 달리 실제 운영 과정에서 발생하는 비용을 감당하지 못해 군비 지원을 요구하는 사례가 곳곳에서 나타나고 있다고 지적하며 통합관리체계 마련의 시급성을 거듭 강조했다.
이와 함께 사회단체 지방보조금의 관리와 성과평가가 제대로 이뤄지지 않고 있다는 점도 지적됐다.
오 의원은 "주민 복지 증진에 기여하는 사회단체 보조금은 지원 필요성이 분명하지만 예산 집행과 실적 보고, 평가 절차가 소홀해져서는 안 된다"며 계획과 신청부터 평가, 사후관리까지 전 과정을 담은 표준설명서를 제작해 모든 부서와 사회단체에 배포해 달라고 주문했다.
이번 감사에서 제기된 지적 사항이 군정에 반영되면 공공시설물 운영·관리 예산 절감은 물론 사회단체 지원 예산의 투명성도 한층 높아져 주민들의 우려를 덜 수 있을 것으로 보인다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
전체댓글 0