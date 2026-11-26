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​전북 무주군이 각종 공모사업으로 건립한 공공시설물의 운영비 부담이 커지면서 군 재정을 압박할 수 있다는 지적이 제기됐다.

​오순덕 무주군의원은 25일 열린 무주군의회 제2차 정례회 기획실 행정사무감사에서 공모사업을 통해 설치된 공공시설물에 상당한 운영비가 투입되고 있다며 이를 아우를 통합관리체계 구축을 촉구했다.

​오 의원은 "개별 부서는 사업의 필요성을 강조할 수밖에 없지만, 기획조정실은 사업 우선순위와 향후 소요될 예산을 종합적으로 판단해야 한다"며 법령에 따른 투자심사와 무주군 자체 투자심사를 한층 강화할 것을 요구했다.

​특히 공모사업으로 새 시설을 설치할 때는 △사업의 필요성과 시급성 △타당성 및 우선순위 △총사업비의 연도별 군비 부담과 재원 확보 가능성 △사업 효과와 기대성 등을 면밀히 따져봐야 한다고 강조했다.

무엇보다 군민의 수용성 충족 여부를 최우선으로 판단한 뒤 충분한 검증을 거쳐 공모 추진 여부를 결정해야 한다는 것이다.

​주민 공동이용시설의 운영 실태도 도마 위에 올랐다. 오 의원은 최초 운영을 맡을 당시 약속했던 자체 운영과 달리 실제 운영 과정에서 발생하는 비용을 감당하지 못해 군비 지원을 요구하는 사례가 곳곳에서 나타나고 있다고 지적하며 통합관리체계 마련의 시급성을 거듭 강조했다.

​이와 함께 사회단체 지방보조금의 관리와 성과평가가 제대로 이뤄지지 않고 있다는 점도 지적됐다.

오 의원은 "주민 복지 증진에 기여하는 사회단체 보조금은 지원 필요성이 분명하지만 예산 집행과 실적 보고, 평가 절차가 소홀해져서는 안 된다"며 계획과 신청부터 평가, 사후관리까지 전 과정을 담은 표준설명서를 제작해 모든 부서와 사회단체에 배포해 달라고 주문했다.

​이번 감사에서 제기된 지적 사항이 군정에 반영되면 공공시설물 운영·관리 예산 절감은 물론 사회단체 지원 예산의 투명성도 한층 높아져 주민들의 우려를 덜 수 있을 것으로 보인다.