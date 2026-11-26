▲시동인 시공간, 동인지 '사과입니까' ⓒ박소연 시인

사과는 과일일까, 누군가에게 건네는 사과(謝過)일까. 아니면 여덟 시인이 각자의 삶과 감정을 담아낸 또 하나의 시적 언어일까.

대구·경북에서 활동하는 시동인 ‘시공간(詩공간)’이 여덟 번째 동인지 '사과입니까'를 펴냈다. 하나의 단어를 제목으로 내세웠지만, 그 안에는 여덟 시인이 바라본 서로 다른 세상과 삶의 이야기가 담겼다.

시공간은 다음달 2일 오후 5시 대구 동구 정호승문학관에서 시민들과 함께하는 출판기념회를 열고 새 동인지의 탄생을 알린다.

이번 동인지에는 박소연, 모현숙, 김종태, 김용조, 이장희, 송원배, 박용연, 김루비 등 시인 8명의 작품이 수록됐으며, 지난해 제7집 '돌의 지문이 아프다'에 이어 올해는 ‘사과’라는 친숙하면서도 다양한 의미를 품은 단어를 책 제목으로 선택했다.

책의 첫인상부터 독특하다.

흰 바탕 위에 놓인 붉은 사각형, 그리고 그 아래 자리한 '사과입니까'라는 제목이 독자에게 질문을 던진다. 무엇을 사과라고 부를 것인지, 그 안에 어떤 의미를 담을 것인지는 읽는 사람의 몫으로 남겨둔다.

동인들의 책 소개글도 흥미롭다. “여덟 번째 시를 사과라고 부를까?”라는 질문으로 시작해 “우리는 각자의 색깔을 사과라고 씁니다”라는 문장으로 끝난다.

여덟 시인이 하나의 이름 아래 모였지만, 그 안에 담긴 색깔과 이야기는 모두 다르다는 의미다. 익숙한 사물을 낯선 시선으로 바라보는 시의 매력이 이번 동인지의 제목과 구성에 고스란히 녹아 있다.

시공간의 여덟 번째 책은 하루아침에 만들어진 결과물이 아니다. 지난 2018년 3월 7일 발족한 시공간은 매달 정기모임을 이어오며 회원들의 창작시를 함께 읽고 의견을 나누는 합평을 통해 작품의 깊이를 다져왔다.

2019년 창간호 '바람집을 썰다'를 시작으로 '가을 전어와 춤추다', '스타다방', '톡, 하실래요', '다른 이름으로 저장하기', '저녁 파먹고 놀 궁리', '돌의 지문이 아프다'를 차례로 펴내며 꾸준히 창작의 발자취를 쌓았다.

매달 서로의 시를 읽고 다듬으며 이어온 시간이 여덟 권의 동인지로 결실을 맺은 셈이다. '사과입니까'는 시공간이 함께 걸어온 창작의 시간과 여덟 시인의 현재를 보여주는 또 하나의 기록이다.

이번 동인지 출판기념회는 시인과 독자가 작품을 매개로 만나고, 시가 건네는 질문과 감성을 함께 나누는 자리가 될 전망이다.

'사과입니까'는 시와반시에서 출간했으며 정가는 1만5천원이다.