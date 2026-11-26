"창원시를 찾은 시장·군수님들 진심으로 환영합니다."

강기윤 창원특례시장은 26일 진해 해양솔라파크에서 ‘제101차 경상남도 시장·군수협의회 정기회의’를 개최했다.

강 시장은 "북극항로 시대의 새로운 관문으로 도약할 진해신항과 드넓은 바다를 한눈에 조망할 수 있는 곳이다"며 "경남도 18곳 시·군의 지혜와 역량이 모일 때 더 큰 미래를 향해 나아갈 수 있을 것"이라고 이같은 환영사를 했다.

▲강기윤 창원특례시장. ⓒ프레시안(조민규)

강 시장은 "오늘 이 자리가 시·군의 경계를 넘어 서로의 생각을 나누고 우의를 더욱 돈독히 하는 뜻깊은 시간이 되기를 바란다"면서 "바쁜 일상에서 잠시 벗어나 진해의 아름다운 풍광과 창원의 따뜻한 정을 마음 가득 담아 가시길 바란다"고 말했다.

강기윤 시장은 "경남의 18곳 시·군은 각기 다른 매력과 강점을 지니고 있지만 함께 성장하고 발전해야 할 하나의 공동체이다"고 하면서 "오늘 이 자리가 지역의 경계를 넘어 서로를 이해하고 힘을 모으는 계기가 되기를 바란다"고 밝혔다.

그러면서 "앞으로도 시·군 간 소통과 협력을 통해 경남의 새로운 미래를 함께 열어가자"고 의미를 부여했다.

이날 정기회의에서는 ▲해양수도 이전기관 지원에 관한 특별법 개정 ▲중대재해처벌법 대응체계 실효성 제고 ▲농어촌지역 노인요양시설 인력확보 지원체계 마련 등 7건의 건의안건이 논의됐다.

특히 창원시는 해양수도 조성에 따른 지원 대상에 부산항이 위치한 기초지방자치단체를 포함하는 특별법 개정을 제안하기도 했다.

즉 항만도시의 동반성장과 균형발전을 위한 공감대 형성에 나선 것.

한편 경상남도 시장·군수협의회는 도내 18곳 시·군의 공동 현안을 논의하고 상생협력을 도모하는 협의체로 정기적인 교류를 통해 지역 간 협력과 지방자치 발전에 힘쓰고 있다.

차기 제102차 정기회의는 2027년 1분기 하동군에서 개최될 예정이다.