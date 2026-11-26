경기도가 정부의 수도권 주택공급 물량 약 99%가 경기도에 집중된 데 대해 지역별 주택 수요와 일자리, 교통망을 연계한 공급정책 마련을 촉구했다.

도는 경기연구원과 공동으로 작성한 ‘2026 경기 주택정책 브리프’ 제1호를 26일 공개했다. 보고서에 따르면 정부가 8·13 주택 신속공급 대책과 10·29 후속 발표를 통해 제시한 수도권 신규택지 10만4000 호 가운데 10만3000 호(약 99%)가 경기도에 집중됐다. 서울 공급 물량은 강서지역 1000 호에 그쳤다.

▲경기도청 전경 ⓒ경기도

보고서는 서울과 인접한 경기도의 개발제한구역을 해제해 대규모 택지를 확보하는 공급 방식이 지역 간 물량 편중의 원인이라고 분석했다.

또한 도내 산업거점 주변의 주택 부족과 장거리 출퇴근 문제, 지역별 집값 상승률과 공급계획 간 불균형, 대규모 개발에 따른 지방자치단체의 기반시설 확충 및 재정 부담 등을 주요 문제로 지적했다.

현재 경기도에서 추진 중인 공공주택사업은 70곳, 84만6천 호 규모다.

보고서는 주택 공급량 중심에서 벗어나 지역별 주택 수요와 산업·일자리, 교통 여건을 종합적으로 고려해야 한다고 제언했다. 택지 입지 결정 과정에 경기도의 참여를 확대하고, 기반시설 확충 비용도 중앙정부와 지방정부가 분담해야 한다고 강조했다.

추미애 지사는 “산업과 일자리, 광역교통망, 도민의 수요를 함께 고려해 경기도와 충분히 협의한 뒤 입지를 정해야 한다”고 말했다.

한편 도는 이번 제1호를 시작으로 전월세 불안, 도시 수용 능력, 계획 권한, 지방재정 부담 등을 주제로 총 6회의 주택정책 브리프를 발간할 계획이다.