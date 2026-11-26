추미애 경기도지사가 기후위기 대응을 위한 구체적인 행동계획 수립과 중앙정부·지방정부 간 협력체계 강화를 강조했다.

경기도는 26일 경기신용보증재단 대강당에서 대통령 직속 국가기후위기대응위원회와 공동으로 ‘기후정의 실현을 위한 포용적 기후위기 대응 방안’을 주제로 제4차 기후위기대응 권역별 포럼을 개최했다.

▲‘기후정의 실현을 위한 포용적 기후위기 대응 방안’ 주제 포럼 현장 ⓒ경기도

이날 포럼에는 추 지사와 이창훈 국가기후위기대응위원회 민간위원장, 남종섭 경기도의회 의장, 이홍근 도의회 도시환경위원장 등 정부·지자체 관계자와 전문가, 주민 150여 명이 참석했다.

추 지사는 “기후위기는 인류의 생존과 미래를 위협하고 있지만 우리의 행동은 몹시 늦다”며 “치밀하고 다각적인 행동계획과 협력체계, 점검이 필요하다”고 말했다.

이어 기업의 경기도 내 용수 사용에 따른 다른 지자체의 수력발전 시설 건립 방식 등을 지적하며 지역의 농업과 생태계에 미치는 영향을 고려한 실효성 있는 보상책과 중앙정부 차원의 협력을 주문했다. 태양광 정책과 관련해서도 부처 간 유기적인 협력과 제도 개선이 필요하다고 강조했다.

포럼에서는 경기도의 기후격차 해소 정책과 정부의 기후적응 정책 방향이 공유됐으며, 기후위기 취약계층 보호와 지역별 기후적응 역량 강화, 주민참여 확대 방안 등을 논의했다.

한편 도는 지난해 7월 전국 최초로 ‘경기도 기후격차 해소에 관한 기본조례’를 제정하고, 지역별 기후위험과 탄소배출량 등을 제공하는 경기 기후플랫폼을 구축하는 등 기후위기 대응 정책을 추진하고 있다.