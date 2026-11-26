강원특별자치도 강릉시(시장 김중남)는 26일 오후 4시 시청 시민사랑방에서 강릉시한의사회, (사)대한노인회 강릉시지회와 ‘찾아가는 경로당 건강돌봄(한의사) 사업’의 원활한 추진을 위한 상호 협력 협약을 체결했다.

이번 협약은 경로당을 이용하는 어르신의 건강 증진과 질병 예방을 지원하고, 지역사회 중심의 지속 가능한 건강돌봄 체계를 구축하기 위해 마련됐다. 민간 한의사와 보건소 간호사 등으로 구성된 방문팀이 경로당을 직접 찾아가 한의학적 건강관리·교육·상담 등 통합 서비스를 제공할 계획이다.

▲강릉시는 26일 오후 4시 시청 시민사랑방에서 강릉시한의사회, (사)대한노인회 강릉시지회와 ‘찾아가는 경로당 건강돌봄(한의사) 사업’의 원활한 추진을 위한 상호 협력 협약을 체결했다. ⓒ강릉시

이날 협약에 따라 강릉시는 기본계획 수립과 행정 지원을 맡고, 강릉시한의사회는 참여 한의사 모집·관리와 건강관리 서비스 제공을 담당한다. (사)대한노인회 강릉시지회는 참여 경로당 발굴·모집과 어르신들의 참여를 독려한다. 세 기관은 각 기관의 역할을 분담해 견고한 협력체계를 구축할 계획이다.

이에 강릉시는 내년부터 사업에 참여할 경로당을 본격적으로 모집하고, 2030년까지 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.

김중남 시장은 “초고령사회에서 어르신 건강은 지역사회가 함께 책임져야 할 과제”라며, “경로당이 건강을 살피는 공간이 되면 돌봄의 중심이 치료에서 예방과 관리로 바뀔 것”이라고 말했다.