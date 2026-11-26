▲임실군이 내년도 '2027 임실N치즈축제'를 내년 10월 8일부터 11일까지 개최하기로 확정한 가운데, 한득수 임실군수와 제전위원들이 최근 임실치즈테마파크 지정환홀에서 제전위원회 임시총회 및 결과보고회를 열고 축제 발전 방향을 논의하고 있다(위쪽). 아래쪽은 지난 10월 열린 올해 임실N치즈축제의 주요 행사 모습 ⓒ임실군

전북 임실군이 내년도 '2027 임실N치즈축제'의 개최 일정을 예년보다 한 달 이상 앞당겨 확정하고 조기 준비 체제에 돌입했다.

임실군은 최근 임실치즈테마파크 지정환홀에서 한득수 군수와 제전위원 등 30여 명이 참석한 가운데 임시총회를 열고 내년 축제를 10월 8일부터 11일까지 4일간 열기로 의결했다고 26일 밝혔다.

이번 임시총회는 올해 축제의 운영 성과를 분석하고 미흡한 점을 보완할 충분한 준비 기간을 확보하기 위해 조기에 소집됐다.

지난 10월 임실치즈테마파크와 임실읍 일원에서 열린 올해 축제는 기존 테마파크 중심 운영에서 벗어나 처음으로 임실읍 시내권에서 개막식을 열었다.

축제 공간을 도심으로 확장한 결과 직접 매출액이 전년 대비 증가한 31억3000여만 원을 기록하며 골목상권 활성화 효과를 거뒀다.

임실읍은 고(故) 지정환 신부가 국내 치즈 산업을 일군 삶터이자 임실성당이 위치한 상징적 공간이다.

제전위원회는 도심 개막식을 통해 확인한 지역 정체성과 관광객 유입 효과를 극대화하기 위해, 내년 축제에서는 치즈테마파크와 임실읍을 잇는 연계 프로그램을 한층 강화하고 주민 참여 폭을 넓힐 계획이다.

한득수 군수는 "임실N치즈축제는 대한민국 치즈의 역사가 시작된 임실의 고유한 역사와 이야기를 담은 특별한 축제"라며 "내년에는 지역과 상생하고 대한민국을 대표하는 축제로 한 단계 더 도약할 수 있도록 준비에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.