헌법재판소가 공직선거 180일 전부터 특정 후보에 대한 지지·반대 의사를 담은 문서 살포를 금지한 옛 공직선거법 조항은 헌법에 위배된다고 결정했다.

헌재는 26일 옛 공직선거법 93조 1항 등에 대한 위헌제청 사건에서 재판관 전원일치 의견으로 '단순위헌' 결정을 내렸다. 이 조항은 2023년 8월 개정되기 전 옛 공직선거법에 포함된 것으로, 현행법에선 문서 살포를 금지하는 기간이 120일로 조정돼 있다.

이 사건 위헌제청은 2021년 서울시장 보궐선거 이틀 전 오세훈 당시 후보를 지지하는 내용이 담긴 문서를 살포한 혐의로 A씨가 기소된 사건에서, 파기환송심 재판부인 서울고법이 직권으로 제기한 것이다.

헌재는 "심판 대상 조항은 선거에서 균등한 기회를 보장하고 공정성을 확보한다는 입법 취지에서 벗어나, 선거와 관련한 국민의 자유로운 목소리를 상시적으로 억압하는 결과를 초래한다"며 "기본권 제한 정도가 지나치게 크다"고 판단했다.

또 "심판 대상 조항은 선거 공정성을 해치는 게 명백하다고 볼 수 없는 정치적 표현까지도 장기간에 걸쳐 규제한다"며 "유권자나 후보자의 정치적 표현 자유를 지나치게 제한해 법익 균형성을 갖추지 못했다"고 지적했다.

헌재는 "심판 대상 조항이 규제기간을 '선거일 전 180일'에서 '선거일 전 120일'로 단축하는 내용으로 개정됨에 따라, 향후 적용될 여지가 없다는 점"을 들어 헌법불합치 등이 아닌 '단순위헌'으로 선고한다고 밝혔다.