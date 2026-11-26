인천광역시가 2020년 운영이 중단됐던 중소유통공동도매물류센터를 재가동하며 지역 중소 유통업체의 물류 경쟁력 강화에 나섰다.

인천시는 26일 제물포구 제물량로24번길에 위치한 인천중소유통공동도매물류센터에서 재개소 현판식을 개최했다고 밝혔다. 이날 행사에는 시와 유관기관, 조합 관계자 등 50여 명이 참석해 운영 재개를 축하하고 향후 협력 방안을 논의했다.

▲인천중소유통공동도매물류센터 재개소식 현장 ⓒ인천광역시

공동물류센터는 지역 중소 유통업체의 물류비 절감과 경쟁력 강화를 위해 2010년 11월 문을 열었으나, 2020년 전 운영자의 매출 부진 등으로 가동이 중단됐다.

시는 2024년부터 폐기물 처리와 시설 개보수 등을 진행하며 정상화를 추진했으며, 올해 8월 인천중서부생활용품유통사업협동조합을 새로운 수탁기관으로 선정했다. 이후 10월 7일부터 본격적인 운영을 재개했으며, 현재까지 20여 개 업체가 이용하고 있다.

센터는 대지면적 2446㎡, 연면적 2411㎡ 규모의 3층 건물로, 상품 보관과 배송, 포장 등 공동물류사업을 비롯해 공동구매와 상품 기획·개발, 전시 등을 추진한다. 위탁 운영 기간은 2028년 12월까지다.

김준성 시 경제국장은 “공동물류센터가 지역 소상공인들에게 실질적인 도움이 되는 유통 거점으로 자리매김할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.