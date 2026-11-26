▲나주시 전경ⓒ

전남광주 나주시 소속 간부 공직자들이 잇따라 비위행위를 저지르면서 공직사회 내부의 기강 확립과 자정 기능 강화가 시급한 과제로 떠올랐다.

26일 나주시 등에 따르면 지난 20일 오후 나주시 5급 공무원 A씨가 술을 마신 채 빛가람동 아파트 지하 담벼락을 들이받는 사고를 일으켰다.

A씨는 이날 지인들과 술을 마신뒤 음주 상태로 본인차량을 몰고 자신이 거주하는 아파트로 이동, 주차하던 중 사고를 일으킨 것으로 드러났다. 사고 직후 관리사무소와 주민이 신고해 출동한 경찰에 의해 음주측정 결과 혈중알콜농도 0.124%로 면허취소 상태였다.

앞서 지난달 7일에는 나주시청 소속 5급 과장 B씨가 나주영산강축제 개막식 불꽃놀이가 진행되던 도중에 같은 부서 여직원의 볼에 입을 맞춘 사실이 알려져 파문이 일었다.

사건 발생 직후 나주시는 피해 여직원을 다른 부서로 이동하는 분리조치를 취하고 B과장에 대한 감사에 착수했다.

나주시는 간부 공무원의 성추행에 음주운전 사고까지 잇따라 발생하자 사안의 심각성을 인식하고 오는 27일 오전 긴급 간부회의를 소집하기로 했다.

이번 긴급 간부회의는 연말을 앞두고 공직사회 전반의 경각심을 높이는 한편 흐트러진 공직기강을 바로잡고 각종 비위행위에 대한 예방 및 복무관리 체계를 강화하기 위한 조치다.

시는 공직자의 비위행위가 행정의 신뢰성과 공직사회 전체의 명예를 훼손하는 중대한 사안인 만큼 직위와 직급을 불문하고 무관용 원칙을 적용해 관련 규정과 절차에 따라 엄정하게 조치할 방침인 것으로 알려졌다.