강원특별자치도 강릉시(시장 김중남)는 지난 25일 경기 용인시 ICT밸리컨벤션에서 열린 ‘전국 사회복지급식관리지원센터 설치 완료 기념식’에서 사회복지급식 지원사업 추진 성과를 인정받아 강릉시 어린이·사회복지급식관리지원센터(이하 급식관리지원센터)와 함께 감사패를 수상했다고 26일 밝혔다.

식품의약품안전처가 주최한 이번 기념식은 전국 모든 시군구에 사회복지급식관리지원센터 설치가 완료된 것을 기념하고 사업 성과를 공유하기 위해 마련됐다. 이날 강릉시를 비롯한 전국 9개 지자체와 해당 지역센터가 감사패를 받았다.

▲강릉시는 지난 25일 경기 용인시 ICT밸리컨벤션에서 열린 ‘전국 사회복지급식관리지원센터 설치 완료 기념식’에서 사회복지급식 지원사업 추진 성과를 인정받아 강릉시 어린이·사회복지급식관리지원센터(이하 급식관리지원센터)와 함께 감사패를 수상했다. ⓒ강릉시

강릉시는 사회복지급식 지원사업의 안정적인 운영을 위해 행정적 지원과 사업 관리에 힘써 왔다. 강릉시 어린이·사회복지급식관리지원센터(센터장 손금희)는 관내 등록 사회복지급식소를 대상으로 정기적인 순회 방문지도, 조리원 및 시설장 대상 위생·영양 교육, 이용자의 특성을 반영한 식단 및 영양 관리 지원 등 현장 중심의 서비스를 제공해 왔다.

김진배 위생과장은 “이번 감사패는 안전하고 건강한 급식 환경을 조성하기 위해 강릉시와 급식관리지원센터가 함께 노력해 온 결과”라며, “앞으로도 사회복지시설의 급식 위생·영양 관리 지원을 강화해 취약계층이 안심하고 이용할 수 있는 급식 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.