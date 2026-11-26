강원특별자치도 양양군(군수 김정중)이 군민의 다양한 목소리를 듣고 군민과의 소통을 강화하기 위해 ‘양양군에 무엇이든 물어보세요’를 추진했다.

이번 기획은 군정에 대한 궁금증부터 일상 속 소소한 질문까지 군민들이 자유롭게 질문하고 군수가 직접 답변하는 방식으로, 군민에게 한 걸음 더 가까이 다가가는 열린 군정을 실현하고자 마련됐다.

▲양양군이 군민의 다양한 목소리를 듣고 군민과의 소통을 강화하기 위해 ‘양양군에 무엇이든 물어보세요’를 추진했다. ⓒ양양군

양양군은 지난 16일부터 20일까지 5일간 네이버폼을 통해 군민들의 질문을 접수했으며, 접수된 질문을 캡슐에 담아 김정중 군수가 무작위로 뽑아 직접 답변하는 방식으로 진행했다.

접수된 질문은 총 46건으로, 분야별로는 도로·교통 및 시설 정비 분야가 23.9%로 가장 높은 비중을 차지했으며, 청년·일자리, 관광·축제·문화·체육, 군정 현안 및 소통 분야가 각각 15.2%를 차지하는 등 군정 전반에 대한 군민들의 다양한 관심을 확인할 수 있었다.

특히 기존의 형식적인 소통 방식에서 벗어나 군수가 직접 질문을 뽑고 답변하는 방식을 통해 군민들이 보다 친근하고 재미있게 군정에 관심을 가질 수 있도록 했다.

한편 군수의 답변은 12월 양양소식지를 통해 공개될 예정이다.

양양군은 앞으로도 군민들이 일상 속에서 자유롭게 의견을 전달하고 군정에 참여할 수 있도록 다양한 소통 기회를 마련해 군민과 함께하는 열린 행정을 실현해 나갈 계획이다.

양양군 관계자는 “이번 소통 창구를 통해 군민들이 일상에서 느끼는 실질적인 관심사와 현안을 가까이서 확인할 수 있었다”며, “앞으로도 군민이 체감할 수 있는 현장 중심의 소통 행정을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.