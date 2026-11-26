강원특별자치도 양양군(군수 김정중)이 군민의 다양한 목소리를 듣고 군민과의 소통을 강화하기 위해 ‘양양군에 무엇이든 물어보세요’를 추진했다.
이번 기획은 군정에 대한 궁금증부터 일상 속 소소한 질문까지 군민들이 자유롭게 질문하고 군수가 직접 답변하는 방식으로, 군민에게 한 걸음 더 가까이 다가가는 열린 군정을 실현하고자 마련됐다.
양양군은 지난 16일부터 20일까지 5일간 네이버폼을 통해 군민들의 질문을 접수했으며, 접수된 질문을 캡슐에 담아 김정중 군수가 무작위로 뽑아 직접 답변하는 방식으로 진행했다.
접수된 질문은 총 46건으로, 분야별로는 도로·교통 및 시설 정비 분야가 23.9%로 가장 높은 비중을 차지했으며, 청년·일자리, 관광·축제·문화·체육, 군정 현안 및 소통 분야가 각각 15.2%를 차지하는 등 군정 전반에 대한 군민들의 다양한 관심을 확인할 수 있었다.
특히 기존의 형식적인 소통 방식에서 벗어나 군수가 직접 질문을 뽑고 답변하는 방식을 통해 군민들이 보다 친근하고 재미있게 군정에 관심을 가질 수 있도록 했다.
한편 군수의 답변은 12월 양양소식지를 통해 공개될 예정이다.
양양군은 앞으로도 군민들이 일상 속에서 자유롭게 의견을 전달하고 군정에 참여할 수 있도록 다양한 소통 기회를 마련해 군민과 함께하는 열린 행정을 실현해 나갈 계획이다.
양양군 관계자는 “이번 소통 창구를 통해 군민들이 일상에서 느끼는 실질적인 관심사와 현안을 가까이서 확인할 수 있었다”며, “앞으로도 군민이 체감할 수 있는 현장 중심의 소통 행정을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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