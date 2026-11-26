세계 단조 산업을 선도하는 현대IFC가 미국기계학회(ASME)로부터 원자력 소재업체 품질시스템 인증(QSC)을 획득하며 글로벌 SMR 공급망 진입의 발판을 마련했다.

26일 현대IFC에 따르면, ASME QSC는 일반적인 품질경영시스템 인증과 달리 원자력 기기용 소재의 제조·공급 전 과정에 요구되는 엄격한 품질관리체계와 실현능력을 갖췄는지 심사해 부여하는 인증이다.

이번 인증으로 현대IFC는 원소재 조달부터 제강, 단조·열처리까지 이어지는 생산 공정 전반에 대한 원자력 품질시스템을 인정받게 됐다.

▲현대IFC ASME 종결회의ⓒ현대IFC

원자로 압력용기와 증기발생기, 로터 샤프트 등 원전 주기기에 쓰이는 소재·부품은 대규모 설비와 고도의 성형 기술, 엄격한 품질관리 역량이 동시에 요구돼 진입장벽이 높다.

국내에서는 원전 주기기와 초대형 단조품을 일관 생산하는 두산에너빌리티를 비롯해 소수 기업만이 공급 역량을 갖춘 것으로 평가된다.

이러한 소재·부품은 차세대 원전으로 주목받는 소형모듈원자로(SMR)에서도 주기기를 구성하는 핵심 요소로, SMR 시장이 성장하면서 관련 수요도 함께 늘어날 것으로 예상된다.

현대IFC는 이번 인증을 바탕으로 원자로 압력용기용 스테인리스강 및 Ni계 초내열 합금 등 SMR용 특수소재와 부품 개발을 단계적으로 추진하고, 2027년부터는 원전·SMR 선도기업을 대상으로 본격적인 기술 영업에 나설 계획이다.

현대IFC 관계자는 "이번 인증으로 기존 대형 단조품 제조 역량에 원자력 소재 품질시스템을 더해 SMR용 핵심 소재·부품 시장에 진입할 발판을 마련했다"며 "SMR공급업체와의 협력을 확대하고 제품별 제조공정과 시험·검사 역량을 지속적으로 확보해, 글로벌 SMR 공급망에서 경쟁력 있는 소재·부품 공급업체로 성장해 나가겠다"고 말했다.

현대아이에프씨는 현대그룹의 소재부문(옛 현대제철)과 단조부문(옛 현대중공업)을 통합해 설립한 기업으로, 전남 순천에 본사와 주 생산기지를 두고 있으며 부산 생산기지를 함께 운영하고 있다.

소재(제강)부터 단조·열처리·정밀가공에 이르는 일관 생산체제를 기반으로 선박용 대형 크랭크샤프트와 에너지·플랜트·산업기계 소재·부품 및 유지·보수·정비(MRO) 사업을 영위하고 있으며, 항공우주, 방산, 소형모듈원전(SMR) 등 성장산업으로 사업영역을 확대하고 있다.