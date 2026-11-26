경기도가 부천 공장화재를 계기로 공장 인허가 단계부터 위험물 정보를 소방서와 공유하고, 법적 관리 대상에서 제외된 소량 위험물까지 관리하는 등 위험물 안전관리 강화를 위한 법·제도 정비에 나섰다.

도는 ‘소방 현장 안전 확보 및 소방관 근무환경 개선 TF’를 통해 위험물 안전관리 관련 7개 개선과제를 발굴했다고 26일 밝혔다.

▲경기도청 ⓒ경기도

주요 과제는 △공장 등록 연계 위험물시설 정보관리체계 구축 △지정수량 미만 위험물 사업장 신고제 도입 △소량 위험물 현황 게시제 도입 △위험물 판매·유통 단계 납품처 허가 확인제 도입 △위험물시설 공사업법 제정 △위험물안전관리법 위반자 재발방지 교육 의무화 △위험물 저장·취급 위반 신고포상제 도입 등이다.

도는 공장 신설 등 인허가 단계부터 위험물 취급 현황을 파악해 소방서와 공유하고, 현행 법령상 허가·등록 대상에서 제외된 소량 위험물 취급 사업장도 신고 대상으로 포함할 계획이다.

또한 위험물시설의 설계·시공·감리 단계별 안전기준을 마련하고, 위험물 유통 과정에서 납품처의 허가 여부를 확인하는 제도 도입도 추진한다.

도는 소방관과 민간 전문가, 소방노조 등의 의견을 수렴하고, 법령 개정이 필요한 사항은 소방청과 산업통상부 등 중앙정부에 건의할 방침이다.

추미애 지사는 “위험물 안전관리의 사각지대를 없애려면 현장의 목소리를 담은 제도 변화가 필요하다”며 “법·제도 개선이 실제로 이뤄지도록 노력해 소방대원과 국민의 생명·재산을 지키겠다”고 말했다.