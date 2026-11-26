김민석 더불어민주당 대표와 장동혁 국민의힘 대표의 직무수행 부정평가가 각각 60%를 넘겼다는 여론조사 결과가 26일 나왔다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 23~25일 전국 18세 이상 유권자 1501명을 대상으로 여론조사를 실시한 결과 김민석 대표 직무수행 긍정평가는 24.0%, 부정평가는 68.3%로 나타났다.

지역별로는 민주당 핵심 지지 기반인 전남광주·전북에서 긍정평가가 33.9%, 부정평가가 56.7%로 나타났다.

이념성향별로는 중도층(27.3% vs 65.1%)과 진보층(32.1% vs 63.2%)에서도 부정평가가 긍정평가보다 높았다.

장동혁 대표의 직무수행 긍정평가는 31.7%, 부정평가는 60.7%로 나타났다.

장 대표에 대한 부정평가는 국민의힘 핵심 지지 기반인 대구·경북(62.8%)과 부산·울산·경남(57.5%)에서도 과반을 넘겼다.

이념성향별로는 보수층의 긍정평가가 49.7%로 과반에 미치지 못했다. 중도층에서도 부정평가(69.0%)가 높게 나왔다.

이번 조사는 무선 100% 자동응답조사 방식으로 진행됐고 응답률은 2.4%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.5%포인트였다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.