▲김갑선 해리농협 조합장과 김영식 고창군 부군수, 이미정 농협 고창군지부장 등 참석자들이 지난 25일 고창군 해리농협 천일염가공사업소에서 열린 고창 천일염 일본 첫 수출 선적식에서 기념촬영을 하고 있다. ⓒ전북농협

전북 고창산 천일염이 일본 시장에 첫발을 내디뎠다.

전북농협(본부장 김성훈)과 해리농협(조합장 김갑선)은 25일 고창군 해리농협 천일염가공사업소에서 고창 천일염의 일본 첫 수출을 기념하는 선적식을 개최했다.

이날 행사에는 김갑선 해리농협 조합장과 김영식 고창군 부군수, 이미정 농협 고창군지부장 등 관계자 20여 명이 참석했다.

이번 수출은 일본 도쿄도에 위치한 한국 식품 전문 제조·유통업체 ㈜젠다마(대표 조선옥)와의 협업을 통해 성사됐다.

초도 물량은 40피트 컨테이너 1대 분량으로, 탈수 천일염 5kg 제품 2160개와 300g 제품 3600개 등 총 12톤(약 2000만 원 상당) 규모다.

유네스코 생물권보전지역인 고창에서 전통 방식으로 생산되는 해리농협 천일염은 풍부한 미네랄을 함유하고 있으며, 현대화된 가공시설을 통한 품질관리가 강점이다.

해리농협은 이번 선적을 계기로 일본 현지 수요에 맞춘 마늘·양파솔트, 인삼소금 등 고부가가치 가공상품으로 수출 품목을 다변화할 계획이다.

김성훈 전북농협 본부장은 "전북의 우수 농특산물이 해외시장에서도 경쟁력을 갖추는 뜻깊은 성과"라며 "앞으로도 지역농협의 수출 경쟁력 강화와 해외 판로 개척을 적극 지원할 것"이라고 밝혔다.