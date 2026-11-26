추미애 경기도지사가 내년도 본예산 편성과 관련해 민생 피해를 최소화하고 필수 민생사업 예산을 확보하는 데 집중하겠다고 밝혔다. 예산이 축소되는 사업에 대해서는 도의회와 이해관계자들에게 재정 상황을 충분히 설명하고 이해를 구해달라고 당부했다.

26일 도에 따르면 추 지사는 이날 도청에서 행정·경제부지사와 소방재난본부장, 각 실국장 등 50여 명이 참석한 가운데 열린 11월 월간회의에서 내년도 예산안 대응 방향과 겨울철 안전대책 등을 논의했다.

▲추미애 경기도지사가 11월 월간회의를 주재하고 있다. ⓒ경기도

추 지사는 “이번 예산은 새로운 사업을 담지 못하더라도 기존 사업 중 꼭 지켜야 할 필수 민생사업은 확보해야 한다는 생각에 지방채를 발행하기로 했다”며 “도의회와 집행부 간 의견 차이가 있는 만큼 충분한 자료를 바탕으로 설명하고 마지막까지 대응해 달라”고 말했다.

이어 예산이 축소되는 사업과 관련해서는 “이해관계자들을 피하지 말고 재정 상황을 진지하게 설명해 달라”며 “재정 여건이 나아지면 사업을 다시 회복할 여지가 있는지도 살펴보겠다”고 밝혔다.

겨울철 도민 안전과 취약계층 보호도 강조했다. 추 지사는 홀몸 어르신과 저소득층, 장애인, 노숙인 등 취약계층을 세심하게 살피고 시군과 협력해 지원을 강화해 달라고 주문했다. 아울러 대설과 한파에 대비한 사전 대응 매뉴얼 점검과 화재 예방, 제설체계 정비 등에도 철저히 대비할 것을 당부했다.

이날 회의에서는 소방 현장 안전 확보와 소방관 근무환경 개선을 위한 종합대책 추진 현황을 비롯해 겨울철 안전대책, 동절기 가축전염병 발생 현황과 방역 대응체계 등을 점검했다.

한편 이날 도정 현안업무 추진 유공 포상에서는 위험기상정보를 자동으로 표출하는 인공지능(AI) 재난대응 시스템을 전국 최초로 구축한 안전관리실 자연재난과가 수상했다.