▲ 26일 대전 서구 창업허브센터에서 열린 지역 창업생태계 활성화 업무협약식에서 4개 기관 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. (왼쪽부터) 국현승 대전서구청민생경제국장, 윤준호 대전과학기술대 행정부총장, 최재근 대전일자리경제진흥원장, 송민용 한국창업보육협회장. ⓒ대전일자리경제진흥원

대전지역 창업지원기관과 자치구, 대학이 창업기업 육성을 위해 힘을 모은다.

대전일자리경제진흥원은 26일 대전 서구 창업허브센터에서 대전 서구청, 대전과학기술대학교, 한국창업보육협회와 지역 창업생태계 활성화 및 창업기업 육성을 위한 업무협약을 체결했다.

협약식에는 최재근 대전일자리경제진흥원장과 국현승 서구청 민생경제국장, 윤준호 대전과학기술대 행정부총장, 송민용 한국창업보육협회장 등이 참석했다.

이번 협약은 기관별로 운영해 온 창업지원 사업을 연계해 예비창업자 발굴부터 창업기업의 성장과 지역 정착까지 체계적으로 지원하기 위해 마련됐다.

서구청의 창업공간 및 행정지원 기반과 대전과학기술대의 전문 인력 및 교육인프라, 한국창업보육협회의 전국창업보육네트워크, 진흥원의 창업지원사업 운영 역량을 결합하는 것이 핵심이다.

4개 기관은 각 기관의 전문성과 자원을 활용해 지역 창업 활성화 방안을 공동으로 모색하고 창업기업의 안정적인 성장을 지원하기로 했다.

최재근 원장은 “우수한 아이디어와 기술을 가진 창업기업들이 안정적으로 성장하려면 지역 유관기관 간 긴밀한 소통과 협력이 중요하다”며 “이번 협약이 형식적인 협력을 넘어 창업기업 성장과 지역 정착에 실질적인 도움이 되도록 힘쓰겠다”고 말했다.