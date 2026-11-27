대전지역 창업지원기관과 자치구, 대학이 창업기업 육성을 위해 힘을 모은다.
대전일자리경제진흥원은 26일 대전 서구 창업허브센터에서 대전 서구청, 대전과학기술대학교, 한국창업보육협회와 지역 창업생태계 활성화 및 창업기업 육성을 위한 업무협약을 체결했다.
협약식에는 최재근 대전일자리경제진흥원장과 국현승 서구청 민생경제국장, 윤준호 대전과학기술대 행정부총장, 송민용 한국창업보육협회장 등이 참석했다.
이번 협약은 기관별로 운영해 온 창업지원 사업을 연계해 예비창업자 발굴부터 창업기업의 성장과 지역 정착까지 체계적으로 지원하기 위해 마련됐다.
서구청의 창업공간 및 행정지원 기반과 대전과학기술대의 전문 인력 및 교육인프라, 한국창업보육협회의 전국창업보육네트워크, 진흥원의 창업지원사업 운영 역량을 결합하는 것이 핵심이다.
4개 기관은 각 기관의 전문성과 자원을 활용해 지역 창업 활성화 방안을 공동으로 모색하고 창업기업의 안정적인 성장을 지원하기로 했다.
최재근 원장은 “우수한 아이디어와 기술을 가진 창업기업들이 안정적으로 성장하려면 지역 유관기관 간 긴밀한 소통과 협력이 중요하다”며 “이번 협약이 형식적인 협력을 넘어 창업기업 성장과 지역 정착에 실질적인 도움이 되도록 힘쓰겠다”고 말했다.
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