경기 평택의 '30분 생활권' 실현을 위해 외곽 도로망 확충과 함께 주요 교차로 입체화, 교통수요 분석을 통한 사업 우선순위 설정, 대중교통 개선 등이 병행돼야 한다는 의견이 나왔다.

평택시와 평택시기자단은 26일 '평택 30분 생활권 구축 방향과 상생 발전 과제'를 주제로 제20회 소통상생포럼을 개최하고 지역 교통 현황과 개선 방안을 논의했다.

▲26일 평택남부문예회관에서 열린 제20회 소통상생포럼.ⓒ평택시기자단.

이날 포럼에는 신상윤 평택시 건설도로과장, 오치성 평택시의원, 임수만 교통기술사가 패널로 참석했다.

신상윤 과장은 국도 1호선과 38호선, 45호선 등에 집중된 교통량을 분산하기 위한 내부 간선도로망 확충과 외곽순환도로망 '평택링' 구축 계획을 설명했다.

시는 기존 도로 확장과 신규 도로 건설, 주요 교차로 입체화 등을 추진하고 있으며, 내부 간선도로망 관련 사업은 약 8천900억원 규모로 관계 기관과 협의 중이라고 밝혔다. 평택링은 전체 11개 노선으로 구성되며, 기존 도로와 건설 중인 노선, 향후 신설 노선을 연결해 도심 교통량을 외곽으로 분산하는 것이 목표다.

신 과장은 도로망 확충과 함께 대중교통 이용률을 높이는 것도 중요하다고 강조했다. 평택의 승용차 이용 비중이 약 80%에 달하는 만큼 대중교통 체계 개선과 신교통수단 도입 등을 종합적으로 검토해야 한다는 설명이다.

오치성 의원은 막대한 예산이 투입되는 도로 사업의 우선순위를 정하기 위해서는 실제 교통량과 사업 효과에 대한 구체적인 분석이 필요하다고 지적했다.

오 의원은 도시 성장 속도에 비해 교통 인프라 확충이 늦어지고 있으며, 이동시간 예측이 어려워 시민들이 대중교통보다 자가용을 선택하는 악순환이 이어지고 있다고 진단했다. 도로 건설뿐 아니라 구간별 구조 개선과 교통 흐름 개선 등 실질적인 효과를 낼 수 있는 대책을 마련해야 한다고 제언했다.

임수만 교통기술사는 평택의 교통 정체가 도시 확장 과정에서 기존 도로망과 신규 개발지역이 충분히 연계되지 못한 구조적 문제에서 비롯됐다고 분석했다.

특히 국도 1호선과 38호선 등의 평면교차로가 교통 흐름을 제한하고 있다며 주요 교차로 입체화와 병목 구간 개선이 필요하다고 강조했다.

외곽순환도로 구축만으로는 이동시간 단축에 한계가 있으며 내부 도로망과의 연결성을 높여야 한다는 의견도 제시했다.

참석자들은 평택의 30분 생활권 구축을 위해 장기적인 도로망 확충과 함께 교차로 개선, 대중교통 노선 및 배차 개선 등 시민들이 체감할 수 있는 단기 교통대책도 병행해야 한다는 데 의견을 모았다.