경북 영주에서 올해 수확한 부사 사과 약 14톤이 대만 수출길에 올랐다.

강매영 영주시 유통지원과장은 재배 단계부터 까다로운 검역 기준에 대응한 농가의 노력을 이번 수출의 성과로 꼽고, 수출단지 육성과 해외 판로 개척 지원을 이어가겠다고 밝혔다.

▲ 26일 대만으로 수출되는 영주산 부사 약 14톤을 컨테이너에 싣고 있다. 강매영 영주시 유통지원과장은 농가의 철저한 재배관리가 이번 수출을 뒷받침했다며, 수출단지 육성과 해외 판로 개척을 적극 지원하겠다고 밝혔다.ⓒ 영주시(사진제공)

영주시는 경상북도 지정 수출단지인 대명영농조합법인(대표 이정재)이 26일 2026년산 영주 부사 약 14톤을 대만으로 수출했다고 밝혔다. 40피트 컨테이너 1대 분량으로, 부산항에서 선적돼 대만 현지 유통업체를 거쳐 소비자에게 공급될 예정이다.

대만 시장에 사과를 수출하려면 재배 단계부터 검역 요건을 갖춰야 한다. 대만은 병해충 유입을 막기 위해 수입 사과에 엄격한 기준을 적용하고 있다. 수출 농가는 과수원에 병해충 예찰용 포획장치를 설치하는 등 정해진 재배·병해충 관리 요건을 충족해야 한다. 이번에 선적한 부사도 이 기준을 충족한 농가에서 생산됐다.

강매영 과장은 “이번 수출은 농가의 철저한 재배관리와 영주 사과의 품질 경쟁력이 뒷받침된 성과”라며 “앞으로도 수출단지 육성과 해외시장 개척을 적극 지원해 농가 소득 증대와 안정적인 수출 기반 마련에 힘쓰겠다”고 말했다.

이번 선적을 지속적인 거래로 이어가려면 현지 기준에 맞는 사과를 꾸준히 공급할 수 있어야 한다. 영주시는 수출단지 육성과 해외시장 개척을 지원하고, 대명영농조합법인은 수출용 사과의 품질관리를 바탕으로 대만 시장에서 영주 사과의 인지도를 높여 나갈 계획이다.

이정재 대명영농조합법인 대표는 “대만은 수출 검역 조건이 까다로운 시장인 만큼 재배 단계부터 철저한 병해충 관리와 품질관리에 힘쓰고 있다”며 “앞으로도 고품질 영주 사과를 바탕으로 대만을 비롯한 해외시장 수출을 확대해 나가겠다”고 말했다.