▲제설차량이 시내에 쌓인 눈을 치우고 있다. ⓒ정읍시

전북 정읍시가 겨울철 폭설과 한파에 따른 도로 결빙 사고를 막기 위해 제설자재 2722톤과 15톤 덤프트럭 등 제설 장비 17대를 확보했다.

정읍시는 내년 3월 15일까지를 겨울철 제설대책 기간으로 정하고 주요 도로 63개 노선 총 408km를 중점 관리할 계획이라고 26일 밝혔다.

결빙 취약 구간에 대한 선제적 대응도 강화한다.

시는 눈이 쌓이거나 노면이 얼면 통행이 어려워지는 고갯길 9곳과 육교 6곳, 터널·지하차도 12곳을 중점 관리 대상에 포함했다.

기상 상황과 노면 상태를 상시 점검해 통행에 지장이 발생하기 전 제설작업을 마칠 방침이다.

대형 제설 차량 진입이 어려운 읍·면·동 이면도로와 마을 안길 제설을 위한 소형 장비도 배치했다.

트랙터 부착형 제설기 557대와 1톤 더블캡 화물차 등 차량 7대를 도로 여건에 맞춰 투입해 좁은 골목길까지 제설 사각지대를 줄인다.

이학수 정읍시장은 "안전사고를 예방하려면 철저한 사전 대비와 신속한 초기 대응이 필수적"이라며 "기상 상황에 즉각 대응해 불편을 최소화하겠다"고 말했다.