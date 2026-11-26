경기 평택시 동삭동에 대규모 공원 조성사업이 마무리되면서 시민들이 정원과 산책로, 체육시설 등을 함께 이용할 수 있는 도심 녹지공간이 마련됐다.

평택시는 지난 25일 동삭동 396번지 일원 모산공원에서 준공식을 개최했다고 26일 밝혔다.

▲경기 평택시가 모산공원 준공식을 진행하고 있다.ⓒ평택시

1989년 도시공원으로 결정된 모산공원은 장기간 사업이 추진되지 못했던 곳으로, 시는 도심 녹지축 보전과 시민 여가 공간 확충을 위해 총사업비 2천34억원을 투입해 27만8천241㎡ 규모로 조성했다.

공원은 2개 공구로 나눠 조성됐다. 지난 5월 먼저 개방한 1공구에는 약 2만㎡ 규모의 오색테마정원과 길이 57ｍ, 높이 9ｍ의 인공폭포가 들어섰다.

배나무 꽃잎을 형상화한 방문자센터와 기존 배나무 약 200주를 보존한 이화가든도 마련됐다. 대형 물놀이터와 반려견 동반쉼터, 잔디광장 등 가족 단위 방문객과 반려동물 이용객을 위한 공간도 갖췄다.

이번에 조성이 마무리된 2공구에는 풋살장과 농구장 등 생활체육시설, 기존 배나무 63주를 활용한 과수 체험원, 숲놀이터와 전망 테라스 등이 조성됐다. 공원 내부를 연결하는 순환산책로도 마련돼 산책과 휴식, 체육활동을 함께 즐길 수 있도록 했다.

이용객 편의를 위한 화장실 6곳과 주차장 172면도 확보했다.

최원용 평택시장은 "오랜 시간 기다려 주신 시민들께 온전한 모습의 모산공원을 돌려드리게 되어 뜻깊다"며 "모산공원이 시민 일상에 휴식과 활력을 주는 대표 명소가 되도록 지속적인 관리와 개선에 최선을 다하겠다"고 말했다.