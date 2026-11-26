경북 봉화의 음료 제조기업 ㈜베리굿푸드(대표 정성문)가 수출 300만 달러를 달성했다. 건강음료와 숙취음료 등 50여 품목을 생산하는 이 회사는 온라인 쇼핑몰 아마존에서 판매하는 숙취음료를 주력으로 해외시장에 진출해 왔다.

▲ 최기영 봉화군수와 ㈜베리굿푸드 임직원 등 기념식 참석자들이 제품 상자 앞에서 ‘수출 300만 달러 달성’ 현수막을 펼쳐 들고 기념촬영을 하고 있다. ⓒ봉화군(사진제공)

봉화군은 베리굿푸드의 수출 300만 달러 달성을 기념하는 행사를 열었다고 밝혔다. 기념식에는 최기영 봉화군수와 회사 임직원, 관계자들이 참석해 수출 성과를 축하하고 지역 기업의 해외시장 진출을 위한 협력 의지를 나눴다.

봉화군에 따르면 베리굿푸드의 수출 물량은 아마존에서 판매하는 숙취음료가 대부분을 차지한다. 해외 소비자가 직접 구매할 수 있는 온라인 유통망을 통해 주력 제품의 판로를 넓혀온 것이 이번 수출 실적을 뒷받침했다.

최기영 봉화군수는 “이번 성과가 지역 기업들에게 새로운 도전과 성장의 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 관내 기업들이 해외시장에서 경쟁력을 확보하고 지속적으로 성장할 수 있도록 관심과 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.