▲수성대학교 이지영 창업보육센터장이 26일 대구 메리어트 호텔에서 열린 ‘2026년도 대구·경북창업보육협의회 네트워킹 데이’에서 지역 창업생태계 활성화에 기여한 공로로 대구시장 표창을 받고 있다ⓒ대구 수성대

창업을 시작하는 것보다 어려운 것이 살아남는 일이다. 좋은 아이디어와 기술을 갖고 출발해도 자금과 경영 노하우, 판로 확보 등 넘어야 할 산이 적지 않다. 대학과 지역 창업지원기관의 역할이 중요한 이유다.

지역 창업기업들이 성장의 발판을 마련할 수 있도록 지원해 온 수성대학교 이지영 창업보육센터장이 그동안의 노력을 인정받았다.

수성대학교는 이지영 창업보육센터장이 26일 대구 메리어트 호텔에서 열린 ‘2026년도 대구·경북창업보육협의회 네트워킹 데이’에서 지역 창업생태계 활성화에 기여한 공로로 대구시장 표창을 받았다.

이번 표창은 지역사회 발전과 창업기업의 성공을 위해 헌신하고 지역 창업생태계 활성화에 기여한 유공자에게 수여됐으며, 이지영 센터장은 수성대 창업보육센터를 이끌며 창업기업의 성장과 안정적인 사업 정착을 지원하고, 대학과 지역사회를 잇는 창업지원 협력체계를 강화하는 데 힘써왔다.

특히 창업기업이 대학의 교육·연구 역량과 지역의 창업지원 자원을 활용할 수 있도록 연결고리 역할을 해온 점이 주목된다. 창업기업의 성장을 개별 기업의 문제로만 보지 않고 대학과 지역사회가 함께 풀어야 할 과제로 접근해 온 것이다.

활동 영역도 창업보육에만 머물지 않는다.

대학창업지원협의회 위원으로 활동하면서 대구창업학 교과과정 개발에도 참여하고 있다. 창업 현장에서 필요한 역량을 교육과정에 반영하고 지역의 창업 기반을 넓히는 데도 힘을 보태고 있다.

이날 네트워킹 데이는 대구·경북창업보육협의회 주관으로 마련됐으며, 지역 창업보육센터 관계자와 창업기업, 창업지원기관 관계자들이 참석했다.

행사에서는 창업지원 유공자 표창을 비롯해 우수 입주기업의 성과와 창업보육 우수사례 공유, 창업보육 전문인력 역량강화 특강 등이 진행됐다. 참여기관 간 네트워킹을 통해 지역 창업지원기관들이 각자의 경험과 정보를 나누고 협력 방안을 모색하는 시간도 이어졌다.

창업기업의 성장은 한 기관의 지원만으로 이뤄지기 어렵다. 대학과 창업보육센터, 지원기관이 유기적으로 연결되고 기업이 필요한 자원을 적기에 제공받을 수 있어야 지속 가능한 성장도 가능하다.

이지영 센터장은 “이번 수상은 지역 창업기업의 성장과 창업생태계 활성화를 위해 함께 노력해 온 분들과 나누고 싶은 뜻깊은 성과”라며, “앞으로도 대학과 지역사회가 긴밀하게 협력해 창업기업의 성공을 지원하고 지역 창업생태계가 지속적으로 성장할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

수성대학교는 앞으로도 대학이 보유한 교육·연구 역량과 지역 창업지원 자원을 연계해 창업기업의 경쟁력을 높이고 지역경제 활성화에 기여하는 협력사업을 이어갈 계획이다.