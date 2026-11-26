▲정읍시가 오는 30일부터 내년도 노인일자리 및 사회활동 지원사업 참여자 7418명을 모집한다. 사업에 참여한 어르신들이 관내 공원 잔디밭에서 환경정비 활동을 펼치고 있다. ⓒ정읍시

전북 정읍시가 오는 30일부터 다음 달 11일까지 '2027년도 노인일자리 및 사회활동 지원사업' 참여자 7418명을 모집한다.

모집 인원은 올해보다 185명 늘었다.

26일 정읍시에 따르면 모집 분야는 총 4개 영역으로 나뉜다.

학교급식 봉사 등을 수행하는 노인공익활동사업 4801명, 공공기관 행정 업무를 지원하는 노인역량활용사업 2220명을 선발한다.

도시락 제조·판매 사업인 '시니어웰빙마을' 등 공동체사업단은 294명, 취업지원사업은 103명을 각각 모집한다.

신청 자격은 사업 유형별로 다르다.

노인공익활동사업은 65세 이상 기초연금 및 직역연금 수급자가 대상이다.

노인역량활용사업은 65세 이상(일부 유형 60세 이상), 공동체사업단과 취업지원사업은 60세 이상이면 신청할 수 있다.

다만 생계급여 수급자, 국민건강보험 직장가입자(취업알선형 제외), 장기요양보험 1~5등급 판정자 등은 참여가 제한된다.

참여 희망자는 신분증과 최근 3개월 이내 발급된 주민등록등본을 지참해 정읍시니어클럽, 대한노인회 정읍시지회, 관내 3개 노인복지관 또는 23개 읍·면·동 행정복지센터를 방문해 접수하면 된다.

기관별로 세부 접수 일정이 다를 수 있어 사전 확인이 필요하다.

선발된 참여자는 개별 통보를 거쳐 내년 1월부터 활동을 시작한다.

자세한 사항은 각 수행기관이나 정읍시청 노인장애인과에 문의하면 된다.