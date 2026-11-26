진도군이 농촌진흥청 주최 '2026년 농촌지도사업 종합평가회'에서 열린 농업기술보급혁신 우수사례 경진대회 '농업 현안 해결 지원 부문 기계화 촉진 분야' 대상을 받았다.

26일 군에 따르면 진도군농업기술센터는 농촌진흥청의 신기술 보급사업인 '중소규모형 밭농업 기계화 공동영농 확산 시범사업'을 추진, 배추 재배 전 과정의 기계화와 공동영농 기반을 확대하고 농촌의 고령화와 일손 부족에 대응한 성과를 인정받았다.

올해 진도군은 '밭농업기계 우수기술 현장 연시회'를 열어 농업인에게 농기계의 작업 성능과 활용 방법을 소개하고, 농업인과 관계기관, 농기계 관련 산업체가 한곳에 모여 지역 여건에 적합한 기계화 기술을 공유하는 장을 마련했다.

▲진도군이 지산면 앵무리 일원에서 '밭 농업기계 우수기술 현장 연시회'를 개최하고 배추를 기계 정식하는 등 밭 농업의 기계화 기술을 선보였다.2026.09.17ⓒ진도군

또한 파종과 정식(모종 옮겨심기) 작업에 기계화 기술을 적용하고 현장 기술지원을 병행해 농업인의 작업 부담을 줄이는 한편, 기계화 기술이 실제 영농 현장에 정착할 수 있도록 지원했다.

특히 중소규모 농가에서도 활용할 수 있는 공동영농 방식을 결합해 단순히 기계를 공급하는 데 그치지 않고, 농업인이 작업 성능과 활용 방법을 직접 확인하도록 해 현장 적용성을 높였다.

이재각 진도군수는 "농촌의 일손 부족과 인건비 상승에 대응하기 위해서는 농가 규모와 영농 여건에 맞는 실용적인 기계화 기술 보급이 중요하다"며 "이번 수상을 계기로 밭농업의 기계화를 더욱 확대하고 농업인의 노동 부담을 줄여 농업 생산성과 경쟁력을 높이는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.