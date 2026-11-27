▲ 한 편의점의 컵라면 진열대. 제품마다 가격표가 붙어 있고 포장에는 내용량과 원재료, 알레르기 유발 물질이 적혀 있다. 외국인 관광객이 식당보다 편의점을 편하게 여기는 이유 가운데 하나다. 식당 메뉴판에도 손님이 미리 알 수 있는 정보를 담을 필요가 있다. ⓒ프레시안(문상윤 기자)

한국관광공사가 외국발행 카드의 결제 자료를 분석한 결과 지난해 1~7월 외국인 관광객이 편의점에서 결제한 건수는 약 1300만 건으로 음식 관련 업종 가운데 가장 많았다. 2018년 이후 편의점 음식 결제는 해마다 평균 34%씩 늘었다. 편의점 업계의 실적도 같은 흐름을 보여준다. GS25는 지난해 외국인 결제 금액이 1년 전보다 74.2% 늘었다고 밝혔고 서울 인사동의 한 점포는 매출의 70%가 외국인에게서 나온다. 한국 음식을 먹으러 왔다는 관광객이 식당이 아니라 편의점 앞에 줄을 서고 있다.

값이 싸서라고만 보기는 어렵다. 편의점 진열대와 식당 메뉴판을 나란히 놓으면 두 곳이 손님에게 주는 정보의 양이 크게 다르다는 점이 먼저 보인다.

편의점에서 파는 삼각김밥과 도시락, 컵라면은 가공식품이다. 가공식품에는 법에 따라 제품명과 내용량, 원재료명, 영양성분, 소비기한을 적어야 하고 달걀과 우유, 땅콩, 밀, 새우 같은 알레르기 유발 물질 22종이 들어 있으면 따로 표시해야 한다. 외국인 관광객은 휴대전화 카메라로 포장지를 비추기만 하면 번역 앱으로 이 정보를 자기 나라 말로 읽을 수 있다. 무엇이 얼마나 들었는지 자신이 먹으면 안 되는 재료가 있는지를 사기 전에 확인할 수 있다.

맛도 예측할 수 있다. 공장에서 정해진 배합대로 만드니 어느 점포에서 사도 같은 맛이다. 사진과 실물이 크게 다르지 않고 양이 줄었다면 알려야 한다. 낯선 나라에서 낯선 음식을 고르는 관광객에게 편의점은 실패할 가능성이 가장 낮은 곳이다.

반면 식당 메뉴판에는 대개 음식 이름과 값, 그리고 일부 재료의 원산지가 전부다. 음식점은 일부 프랜차이즈를 빼면 알레르기 유발 물질을 표시할 의무가 없다. 한 그릇의 양도 국물에 무엇을 넣었는지도 얼마나 매운지도 적혀 있지 않다. 한국문화관광연구원의 2025년 외래관광객 조사에서 외국인 관광객이 한국 여행을 준비하며 부족했다고 꼽은 정보 가운데 음식·맛집(13.3%)은 교통 다음으로 많았다.

정보 다음은 결제다. 한국관광공사에 따르면 지난해 외국인 관광 불편신고 1744건 가운데 25.2%인 440건이 결제와 관련된 것이었다. 여행 연구기관 야놀자리서치가 2023년부터 2025년까지 해외 커뮤니티 레딧의 한국 여행 게시글을 분석한 결과에서도 불편 경험의 27.8%가 디지털 분야에 몰렸고 그중에는 회원 가입과 본인 인증(13.1%), 결제수단(11.5%) 문제가 많았다. 한국 전화번호와 본인 인증을 요구하는 예약·주문 앱, 해외카드를 받지 못하는 작은 식당의 단말기가 외국인 앞에 놓인 벽이다.

편의점은 이 벽이 낮다. GS25에서 외국인이 쓴 결제수단의 대부분은 알리페이와 위챗페이 같은 해외 간편결제였고 올해 1~5월 외국인 간편결제 매출은 1년 전보다 78% 늘었다. CU의 해외 결제수단 결제액도 같은 기간 65.7% 늘었다. 줄을 서지 않아도 되고 말을 하지 않아도 되며 혼자 와도 된다. 정보와 결제, 주문의 부담이 모두 낮은 곳이 편의점이다.

편의점이 한국 음식의 입구 역할을 하는 것은 분명하다. 서울 홍대의 한 편의점은 라면 매출의 약 68%가 외국인에게서 나온다. 편의점에서 맛본 라면과 김밥이 한국 음식에 대한 첫 경험이 되는 관광객도 많다.

다만 미식 관광에는 아쉬움도 크다. 편의점 음식은 어느 도시에서 사도 같은 맛이다. 지역의 맛을 보러 온 관광객이 그 지역에서 쓴 식비가 지역 식당이 아니라 전국 유통망으로 흘러간다. 관광객이 늘어도 지역 식당의 손님은 그만큼 늘지 않는 이유 가운데 하나다.

식당이 편의점과 값으로 경쟁할 수는 없다. 그러나 정보와 결제로는 따라잡을 수 있다. 편의점이 외국인에게 신뢰를 얻은 이유는 싼 값이 아니라 '사기 전에 알 수 있다'는 데 있기 때문이다.

메뉴판부터 바꿀 수 있다. 음식마다 사진과 대략의 양, 주요 재료와 알레르기 유발 재료, 맵기 정도를 적으면 된다. 가공식품의 표시항목을 그대로 따라할 필요는 없다. 손님이 가장 많이 묻는 몇 가지만 적어도 외국인의 망설임은 크게 줄어든다. 메뉴판에 QR코드를 붙여 여러 언어로 같은 정보를 보여주는 방법도 있다.

결제도 손볼 수 있다. 해외카드와 해외 간편결제를 받는 단말기를 갖추는 것은 작은 식당에는 비용이 드는 일이다. 관광객이 많은 지역부터 지자체가 단말기 교체를 지원하고 예약·주문 앱이 외국인도 한국 전화번호 없이 쓸 수 있도록 하는 일은 정부와 업계가 함께 풀어야 한다.

외국인 관광객이 편의점을 찾는 것은 한국 음식이 싫어서가 아니다. 무엇을 먹게 될지 미리 알 수 있고 쉽게 값을 치를 수 있기 때문이다. 지역 식당이 같은 믿음을 줄 수 있다면 관광객은 편의점 앞이 아니라 식당 앞에 줄을 설 것이다.