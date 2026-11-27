지난 13일 피파 랭킹 30위의 한국 축구 국가대표팀은 54위 사우디아라비아에 2대3으로 패했다. 다음날 랭킹 17위 일본 대표팀은 6위 브라질에 3대2로 승리했다. 이로써 일본은 지난 6월 열린 북중미 월드컵 32강전에서의 1대2 패배를 약 4개월 만에 설욕했다. 일본은 작년 브라질을 3대2로 꺾은 바 있어 최근 1년여 사이 브라질과 대결에서 2승 1패를 기록 중이다.

한국과 일본의 지난 3개 월드컵 전적을 비교하면 그 차이는 확연하다. 조별리그 성적에서 한국은 3승 1무 5패로 2022년 한 번만 조별리그를 통과한 반면 일본은 4승 3무 2패로 세 번 모두 조별리그를 통과했다.

감독을 볼까? 그 기간 한국은 임시 감독 포함 7명의 감독을 갈아 치웠다. 클린스만과 홍명보는 한국의 축구행정이 시궁창임을 보여줬다. 일본은 단 2명의 감독으로 안정적 체제를 유지했는데 그중 모리야스 하지메는 8년 재임하며 2022년과 2026년 대회를 연이어 지휘했다. 그는 일본 축구 시스템이 만든 감독이다.

양국 축구의 비전을 보자. 2002년부터 20년이 지나도록 한국 축구의 목표는 ‘월드컵 16강’ 뿐이었다. 결국 지난 월드컵에서 32강 진출에도 실패했다. 1993년 J리그를 출범시키며 100년 내 일본 전역에 새로운 스포츠문화를 완성하겠다는 'J리그 백년구상'을 발표했던 일본은 2005년엔 ‘2050년 월드컵 개최 및 우승’이라는 담대한 계획을 선언했다. '축구 패밀리 1,000만 명 달성'이라는 구체적 수치까지 설정했다. 일본 축구는 '스포츠문화', '축구 철학'을 논하는데 한국은 주야장천 16강 아니면 외국인 감독 타령이다.

한국에 '넘사벽'이 된 일본 축구, 이유는?

20세기 한국 축구는 일본에 '넘사벽'이었다. 대학팀과 고교팀 차이였다. 그러나 J리그 출범 후 30년 만에 일본 축구는 한국에게 넘사벽이 되었다. 시스템, 기량, 저변, 교육 등 모든 측면에서 깔끔하게 한국을 추월했다.

한국이 사우디에 패퇴하고 일본이 브라질에 승리하자 많은 이들이 팀 내 불화, 전략 부재, 집중력 결여 등을 패인으로 지목했다. 부질없는 말잔치고 한가로운 잔소리들이다. 팀 내 화목이 넘쳐나고 산신령으로부터 비법을 전수받고 선수들 집중력이 바둑의 이창호 수준이 된다 한들 지금의 상황이 바뀌지 않는다. 왜? 아니, 선수가 없는데 어떻게 경쟁력이 생기나.

한국의 고교 등록 축구선수는 약 7천 명이다. 일본은? 남자 고교 축구부와 J리그 유소년팀 등록 선수가 15만명이고 교내 동아리(부카츠)까지 합하면 50만 명에 가깝다. 자기 동네 학교 다니며 방과 후 훈련한다. J리그 유소년팀에 가지 못해도 고교 축구부에서 성장하거나 대학에 진학해 프로나 국가대표가 된다. 미토마 카오루, 모리타 히데마사, 우에다 아야세가 그러한 사례다.

당연히 선수층이 두껍다. 지난 월드컵 때 주장 엔도 와타루, 에이스 윙어 미토마 카오루, 공격 핵심 미나미노 다쿠미가 부상으로 출전하지 못했고 네덜란드와의 1차전에서 구보 다케후사까지 무릎 부상을 당하는 등 핵심 전력 손실이 컸음에도 결국 1승 2무로 조별리그를 통과했다. 극소수 유럽파 선수 의존도가 극심한 한국에겐 꿈같은 이야기다. 결국 일본 축구의 경쟁력은 초(27만)·중(22만)·고(50만)를 아우르는 '100만 유소년 선수'가 그 원천이다.

일본이 축구를 잘하는 이유는 많이 하기 때문이다. 브라질과 독일이 세계 최강인 이유는 고교 연령대 선수 수가 200만을 넘어서기 때문이다. 손흥민이 성공한 것도 독일 유소년팀에서 컸기 때문이다. 세상이 이러한데 기본 중의 기본은 외면한 채 전략·전술 따지고, 되지도 않을 집중력 측정을 하고, 누구랑 누가 싸웠다는 이야기만 나오니 기가 찬다.

이제 한국 축구의 진짜 문제다. 일본은 유소년 축구가 최고의 인기를 구가하기에 정부도 이에 호응해 유소년 경기장을 곳곳에 만들었다. 반면 우리 유소년팀들은 경기장이 없어 대회도, 훈련도 못한다. 그나마 쪼들리는 예산도 축구협회 어른들이 빼앗아 가버렸다.

유소년 축구 예산에 빨대 꽂은 성인 축구

대한축구협회는 2024년 유소년 및 동호인 대상 예산이 68억 원이었는데 2025년엔 무려 42%나 삭감해 39억 원만 집행했다. 또 협회 산하 축구사랑나눔재단이 2025년 유소년 지원 목적으로 협회에 47억 원을 전달했으나 협회는 이중 37억원을 집행하지 않고 꿍쳐뒀다.

2026년 7월 열린 국회 청문회에서는 한국축구가 아이들 밥그릇 뺏어가는 '도둑놈 수준'이라는 사실이 드러났다. 2017 FIFA U-20 월드컵 잉여금 약 51억 원이 본래 '유소년 전용 축구 인프라 구축'이라는 조건으로 증여된 것임에도 '전용'이라는 문구를 삭제해 사실상 성인 대표팀 시설인 천안 풋볼파크 건립비로 전용됐다는 의혹이 제기된 것이다. 한국 축구의 미래를 위한 예산을 협회 아저씨(?)들이 가로챈 것이다.

K리그 12개 팀 중 절반인 6개가 시도민 구단이다. K2리그는 17개 중 무려 13개다. 올해만 이들 시도민 구단에 무려 1,500억원이 투입됐다. K리그 수원·대구·인천이 연 200억원 가까이, K2리그 안양·아산·부천·화성은 연 100억 안팎의 예산을 쓰고 있다. 자기 동네에 축구팀이 있는지도 모르는 주민들의 세금이다. 이렇듯 세금에 빨대 꽂고 프로인양 행세하는 한국 축구는 이제 유소년리그 예산까지 탐내고 이미 가로채기 시작했다. 성인 축구인들 '생계 보전 리그'로 전락한 K리그의 탐욕과 저급함의 끝은 어디인가.

외국인 감독인 오고 다음 월드컵까지 온 국민이 100일 기도, 108배에 나선들 지금의 저 축구협회와 축구인들이 버티고 있는 이상 한국 축구의 발전을 바라는 것은 무망하다. 지자체들마다 유소년스포츠를 외면하고 시도민 구단을 계속 만드는 이유가 있다. 우선 지자체장들 눈에 미래는 안 보이고 표만 보이기 때문이다. 무엇보다 자기 자리만 생각하고 한국 축구의 미래는 안중에도 없는 축구인들 때문이다.