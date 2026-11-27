이재명 대통령의 직무수행에 대한 긍정 평가가 41%, 부정 평가가 50%로 집계된 여론조사 결과가 27일 나왔다.

한국갤럽이 24~26일 전국 만 18세 이상 유권자 1000명을 대상으로 실시해 이날 발표한 조사 결과에 따르면, 긍정 평가와 부정 평가는 모두 지난주 대비 1%포인트(P) 올랐다. 7주째 긍정 평가는 40% 안팎에서, 부정 평가는 50% 안팎에서 소폭 등락을 거듭하고 있다.

긍정 평가 이유로는 '외교'(29%), '경제/민생'(10%), '전반적으로 잘한다'(7%), '소통'(5%), '서민 정책/복지'(4%), '열심히 한다/노력한다', '국민을 위함', '추진력/실행력/속도감'(이상 3%) 순으로 나타났다.

부정 평가 이유에는 '경제/민생'(22%), '도덕성 문제/본인 재판 회피'(16%), '부동산 정책'(14%), '전반적으로 잘못한다', '인사(人事)'(이상 5%), '외교', '독재/독단'(이상 3%) 등이 꼽혔다.

정당 지지도는 더불어민주당 37%, 국민의힘 30%, 조국혁신당 4%, 개혁신당 2%, 진보당 1% 순이었고 지지하는 정당 없는 무당층은 26%였다. 민주당은 지난주보다 1%P, 국민의힘은 2%P 각각상승했다.

2024년 12.3 비상계엄 사태 발생한 지 2년이 지난 현재, 당시 비상계엄을 '내란이다'라고 보는 응답은 57%, '내란 아니다'라고 보는 응답은 31%로 나타났다.

사태 직후인 2024년 12월 10~12일 동기관 조사에서 71%가 내란이라고 봤고, 윤석열 전 대통령에게 1심 법원이 무기징역을 선고한 직후인 올해 2월에는 64%가 내란이라고 답했다. 2년 사이 내란 인식이 14%P 줄어든 것이다.

이는 주로 20·30대(2024년 12월 75%·79% → 48%·50%)와 40·50대(84%·83%→67%·71%)에서의 변화라고 갤럽은 설명했다.

성향별로는 진보층에선 '내란이다' 86% '아니다' 11%, 중도층에서도 '내란' 67% '아니다' 23%이지만, 보수층은 '내란' 30% '아니다' 60%로 결을 달리했다.

한편 대법원이 한덕수 전 총리의 내란 중요임무 종사 혐의에 대한 유죄를 인정하면서도 일부 혐의를 무죄로 파기환송한 데 대해선 '잘못된 판결' 46%, '잘된 판결' 31%, 의견 유보 23%로 나타났다.

민주당 등 범여권이 추진하는 조희대 대법원장 탄핵에 대해서는 찬성 35%, 반대 42%로 나타났고, 의견 유보는 23%였다. 지난달 20~22일 조사와 비교해 찬성과 반대가 각각 1%P, 3%P 늘고 의견 유보가 5%P 줄었다.

무선전화 가상번호를 대상으로 전화조사원 인터뷰 방식으로 진행된 이번 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%P, 응답률은 10.9%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.