미국이 공장을 지으면 제조업의 부활이고, 한국이 공장을 지으면 과잉생산이다. 11월 25일 미국 무역대표부(USTR)가 공개한 무역법 301조 '구조적 과잉생산' 조사보고서를 읽으며 지울 수 없었던 인상이다.

보고서는 반도체·자동차·석유화학을 한국의 구조적 과잉생산 업종으로 규정했다. 특히 호남권 반도체 클러스터를 생산능력 확대를 유도하는 대표 정책으로 실명 거론했다. 우리 정부가 15년간 30조원을 지원하고, 인허가를 줄이고, 전력·용수를 확충한다는 계획이 그 근거다. USTR은 한국산에 15% 관세를 제안하면서, 협의가 만족스럽지 않으면 25%까지 올리겠다고 밝혔다.

정부 안팎에서는 15% 상한을 지켰다는 안도가 나온다. 그러나 이번 보고서에서 더 중요한 것은 숫자가 아니라 논리다. 관세율은 협상으로 바뀔 수 있지만, 한 번 받아들인 논리는 다음 협상의 전제가 된다. 한국의 산업정책 자체를 ‘불합리한 관행’으로 본 이 논리를 하나씩 따져볼 필요가 있다.

첫째, '과잉'의 기준은 무엇인가?

정부 지원이 기준이라면 첫 번째 조사 대상은 미국이어야 한다. 미국은 반도체과학법(CHIPS Act)으로 390억 달러의 제조 지원금을 마련했다. 삼성전자 텍사스 공장에는 47억 달러가 넘는 보조금을 배정했다. 트럼프 행정부는 아예 인텔 지분 약 9.9%를 정부가 사들였다. 국가가 기업의 주주가 되는 것은 경제안보이고, 공장 부지에 전기와 물을 대는 것은 시장 왜곡인가.

법리로 봐도 마찬가지다. 세계무역기구(WTO) 보조금협정은 정부의 '일반적 사회기반시설' 제공을 보조금의 정의에서 제외한다. 전력망과 용수는 특정 기업에 주는 현금과 성격이 다르다.

수요가 기준이라면 보고서는 스스로를 반박한다. USTR은 인공지능(AI) 확산으로 메모리 수요가 높은 수준을 유지할 것을 인정하면서도, 신규 시설이 가동하면 곧바로 공급 과잉이 올 수 있다고 주장했다. 아직 짓지도 않은 공장의 미래 과잉을 근거로 지금 관세를 매기는 셈이다. 이 기준이라면 세계 어느 신규 반도체 공장도, 미국에 짓는 공장도 과잉 혐의를 피할 수 없다.

둘째, 보고서는 스스로 모순된다

보고서는 한국에 메모리 생산이 집중돼 있는 것을 미국 공급망의 위협 요인으로도 꼽았다. 한국이 생산을 늘리면 과잉이고, 지금처럼 집중돼 있어도 위험이라는 것이다. 두 지적을 동시에 해소하는 방법은 하나뿐이다. 한국에서는 덜 만들고 미국에서 더 만드는 것이다.

결국 미국이 문제 삼는 것은 생산의 양이 아니라 생산의 주소지다. 같은 삼성전자가 같은 공정으로 만든 같은 반도체가 텍사스에서는 공급망 안정이고 광주에서는 공급 과잉이 된다. 미국이 원하는 것은 반도체를 적게 만드는 세계가 아니라 미국에서 더 많이 만드는 세계다. ‘과잉생산’은 그 목표를 경제학의 언어로 포장한 말에 가깝다.

보고서가 한국 기업의 중국산 중간재 사용과 한중 FTA까지 거론한 점도 눈여겨봐야 한다. 산업정책 문제를 진영의 문제로 번역하려는 시도다. 한국의 산업입지가 미중 경쟁의 최전선에 놓였다는 뜻이기도 하다.

셋째, 규칙을 바꾸는 자는 누구인가?

미국은 전후 70년 동안 자유무역과 비차별 원칙을 국제경제의 보편 규범으로 설파해왔다. 그러나 중국과 동아시아가 제조업 경쟁력을 갖추자 자신이 만든 규칙을 다시 쓰기 시작했다.

그리어 USTR 대표는 올해 국제통화기금(IMF) 기고에서 무역이론이 관세와 산업정책의 현실을 따라잡아야 한다고 주장했다.

자국의 산업정책은 이론으로 정당화하고 타국의 산업정책은 불공정으로 규정한다면, 그것은 이론이 아니라 지위의 문제다. 장하준 교수가 말한 '사다리 걷어차기'가 첨단산업에서 재현되고 있다. 다만 오늘의 미국은 사다리를 걷어차는 데서 그치지 않는다. 다른 나라가 세운 사다리를 관세를 지렛대로 자기 마당으로 옮기라고 요구한다.

그렇다고 우리가 점검할 것이 없는 것은 아니다. 공정한 비판을 위해서는 우리의 약점도 봐야 한다. 메모리 산업은 주기적 호황과 불황을 겪었으며, 과잉투자의 위험은 실재한다. 약 800조원에 이른다는 기업 투자 약속이 실제 수요와 기업 계획에 맞는지, 전력·용수를 제때 확보할 수 있는지 따져봐야 한다. 환경과 노동의 기준도 엄격해야 한다.

이 점검은 미국을 위한 것이 아니라 우리 자신을 위한 것이다. 동시에 가장 강력한 반박의 근거가 되기도 한다. 우리 정부는 지난 4월 USTR에 낸 의견서에서, 한국 반도체 산업을 정부 보조금이 아닌 시장경제 안의 민간기업이 이끈다고 본 OECD의 분석을 인용했다. 투자 결정의 주체는 기업이고 정부는 기반시설을 제공한다는 사실을 수치로 보여줄 때, ‘과잉’ 혐의는 힘을 잃는다.

지역균형발전은 협상 품목이 아니다

호남 클러스터는 수출을 늘리는 정책이기 전에 수도권 일극체제와 지방소멸에 대한 대응이다. 고향에서 배우고 고향에서 일할 기회를 청년들에게 돌려주려는 정책이다. 미국 대통령이 러스트벨트의 공업도시를 살리는 것을 책무로 여기듯, 한국 대통령에게는 소멸 위기의 지방을 살릴 책무가 있다.

국내 산업의 입지를 정하는 것은 주권적 정책 공간의 핵심이다. 외국 통상당국의 보고서가 이를 관세 근거로 삼는 선례를 받아들이면, 앞으로 모든 지역발전 정책이 통상 리스크 심사를 거쳐야 한다.

동맹의 호혜성을 묻는다

한국은 동맹이라는 이름으로 미국의 공급망 재편에 협조했다. 3,500억 달러 규모의 대미 투자를 약속했고, 한국 기업들은 미국 곳곳에 공장을 세웠다. 그런데 돌아온 것이 한국 땅에 한국 기업이 공장을 짓는 일에 대한 견제라면, '공급망 동맹'은 무엇을 뜻하는가.

동맹을 부정하자는 것이 아니다. 동맹이 지속되려면 안보뿐 아니라 경제에서도 이익의 균형이 있어야 한다는 것이다. 한쪽의 산업기반을 비워 다른 쪽을 채우는 관계는 동맹이 아니라 종속에 가깝고, 그런 관계는 결국 동맹에 대한 국민적 지지를 갈아먹는다.

어떻게 대응할 것인가

이번 문제를 관세율 협상의 기술적 사안으로만 다루어서는 안 된다. 네 가지를 제안한다.

논리로 다투라. 협의 과정에서 '과잉'을 판정한 기준, 즉 가동률·재고·수요전망의 공개를 요구해야 한다. 일반 기반시설과 보조금을 구분하는 국제 규범을 협상의 기준으로 세워야 한다.

혼자 대응하지 마라. 이번 조사의 대상은 한국만이 아니라 일본·EU·대만을 포함한 16개 경제권이다. 같은 논리에 노출된 나라들과 공동으로 문제를 제기하고, 산업보조금 규율을 다자 무대의 의제로 끌어올려야 한다.

투명성으로 혐의를 무력화하라. 클러스터 투자를 수요에 연동한 단계별 계획으로 설계하고 공개해야 한다. 그것이 과잉 혐의에 대한 답이자 정책의 품질을 높이는 길이다.

관세 협상과 국내 입지 정책을 분리하라. 관세는 협상할 수 있어도 산업의 입지와 지역균형은 협상 대상이 아님을 원칙으로 분명히 해야 한다.

미국 우선주의는 미국의 국가전략일 수 있다. 그러나 그것이 대한민국의 국가전략일 수는 없다. 텍사스의 청년에게 미래를 꿈꿀 권리가 있다면 광주의 청년에게도 그 권리가 있다. 대한민국의 산업이 어디에 뿌리내릴지는 워싱턴이 아니라 대한민국 국민이 결정한다.

다만 그 권리를 지키는 힘은 분노가 아니라 논리와 연대에서, 그리고 스스로 납득할 수 있는 정책의 품질에서 나온다.