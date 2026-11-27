송미령 농림축산식품부 장관이 26일 전북자치도 익산시의 토마토 갈색주름과실 바이러스(ToBRFV) 피해 농가를 방문했다.

송 장관과 최정호 익산시장은 이날 오후 바이러스 피해가 발생한 춘포면 토마토 재배 농가를 긴급 방문해 피해 상황을 점검하고 현장 간담회를 진행했다.

익산시는 이날 토마토 바이러스 피해 확산으로 시름에 잠긴 지역 농가의 피해를 최소화하고 조기에 영농을 재개할 수 있도록 총력 대응에 나설 뜻을 밝혔다.

▲송미령 농림축산식품부 장관과 최정호 익산시장은 26일 오후 바이러스 피해가 발생한 춘포면 토마토 재배 농가를 긴급 방문해 피해 상황을 점검하고 현장 간담회를 진행했다. ⓒ익산시

최정호 익산시장은 "농업인들의 상실감과 고통이 얼마나 클지 헤아리기 어렵다"며 "바이러스 확산을 조기에 차단하고 신속한 손실보상과 실질적인 현장 지원으로 피해 농가가 하루빨리 일상을 회복할 수 있도록 모든 행정력을 쏟겠다"고 말했다.

간담회에서는 익산시농업기술센터와 농식품부, 농촌진흥청, 전북도 관계자들이 참석해 지역 내 바이러스 발생 현황과 방제 추진 상황을 공유하고 추가 확산 차단 대책을 집중 논의했다.

피해농가는 작물 폐기에 따른 경제적 손실과 함께 일정 기간 농사를 쉬어야 하는 휴경 기간의 소득 공백을 우려하며 충분한 보상을 건의했다.

익산 지역 토마토 재배 규모는 총 196농가에 143㏊)에 달하는 데 최근 52농가에서 바이러스 감염이 확인된 바 있다.