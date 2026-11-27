그곳엔 청년들의 뜨거운 열정과 도전 의식이 넘쳤다. 다시 꿈꾸는 전북자치도 익산지역의 청춘들은 서로를 격려하며 취업 의지를 불태웠다.

26일 오후 익산청년시청에서 열린 2026년 청년도전지원사업 성과공유회인 '제4회 총동창회'.

'청춘, 별빛 페스티벌-별처럼 빛나는 우리의 청춘'을 주제로 내건 이날 행사는 △올해 사업 활동 영상 상영 △우수 참여자 시상 △응원 퍼포먼스 △축하 공연 △참여자 교류 등의 순으로 진행돼 열기가 고조됐다.

▲26일 오후 익산청년시청에서 열린 2026년 청년도전지원사업 성과공유회인 '제4회 총동창회'는 뜨거운 열기로 가득했다. ⓒ익산시

최정호 익산시장은 청년들과 함께 '익산 대전환, 청년들의 별빛으로 여는 미래'라는 손피켓을 들고 2030세대들의 미래를 위한 지원 의지를 나타냈다.

'청년도전 지원사업'은 구직을 단념했거나 취업에 어려움을 겪는 청년에게 자신감 회복과 진로 탐색, 취업역량 강화 등 맞춤형 프로그램을 제공하는 사업이다.

올해는 선정된 133명 중 126명이 프로그램을 마쳐 94.7%의 수료율을 기록했다. 수료 이후에도 지난 20일 기준 취·창업 24건을 비롯해 직업훈련, 일 경험 등 총 79건의 사후관리 성과를 거뒀다.

익산시는 수료생들이 구직활동을 이어갈 수 있도록 국민취업지원제도와 직업훈련, 일 경험 등 후속 지원도 연계하고 있다.

올해 7월에는 익산고용센터와 지역 대학, 청년 지원기관 등 13개 기관이 참여한 간담회를 열고 기관별 지원사업의 연계 방안을 논의하는 등 다각적인 방안 마련에 나섰다.

익산시는 청년도전 지원사업을 통해 청년들의 자신감 회복과 취업역량 강화를 돕는다는 방침이다.

나아가 지역 유관기관과의 협력을 확대해 프로그램 참여부터 수료 후 사후관리까지 이어지는 청년 맞춤형 지원체계를 강화해 활력 넘치는 청년의 도시로 만들어 나간다는 구상이다.