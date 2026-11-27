전국교직원노동조합 경남지부 제23대 지부장에 김지성(거제초등학교 교사·제22대 전교조경남지부 지부장), 사무처장에 박정현(창원한들초등학교 교사·2026 창원초등지회장) 후보가 당선됐다.

제23대 전교조경남지부 지부장·사무처장 선거에는 김지성·박정현 후보가 단독 출마했다.

투표는 11월 23일부터 25일까지 3일간 찬반투표 형식으로 진행되었다.

투표율은 72.77%였으며 김지성·박정현 후보는 94.65%의 찬성표를 얻어 당선되었다.

▲김지성 제23대 전교조 경남지부장 당선인(왼쪽)과 박정현 사무처장 당선인 모습. ⓒ경남전교조사무실

김지성 지부장 당선자는 "무분별한 아동학대 신고나 악성 민원으로 인하여 교육활동과 생활지도가 점점 더 위축되고 있다"며 "과밀학급과 줄지 않는 행정업무와 늘어만 가는 수업시수와 대체인력의 부재로 휴가조차 보장받지 못한 현실 속에서 제대로 된 교육은 불가능하다. 이에 교육이 가능한 학교를 위해 전교조 경남지부는 과감한 교섭과 투쟁으로 공교육을 굳건히 지켜내겠다"고 당선 소감을 밝혔다.

박정현 사무처장 당선자는 "12년 만에 보수 교육감이 들어선 뒤 행복학교와 소규모 학교 통합을 두고 정확한 설명 없이 소문만 학교를 떠돌았다"면서 "현장과 협의 없이 정책이 바뀌면 그 혼란은 고스란히 교사·학생·학부모가 떠안는다. 교육청과의 교섭을 되살리고 경남교육이 뒷걸음질 치지 않도록 현장의 힘으로 견제하겠다"고 말했다.

제23대 지부장·사무처장 당선자는 2027년 1월 1일부터 2028년 12월 31일까지 2년간 업무를 수행하게 된다.