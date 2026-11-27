ⓒ고양특례시

고양특례시는 27일 경기도교육청이 발표한 고양지역 중·고등학교 교복 입찰 담합 의혹 특별감사와 관련해 깊은 유감을 표명하고 철저한 진상규명과 실효성 있는 재발방지 대책 마련을 촉구했다.

시는 매년 18억원의 교복 구입 예산(학생 1인당 40만원 상당)을 교육경비로 지원해왔으며, 시민의 세금이 투입되는 사업인 만큼 관련 의혹에 대한 신속하고 공정한 조사가 이뤄져야 한다는 입장이다.

민경선 시장은 "교복 지원사업은 학생과 학부모의 경제적 부담을 덜고 안정적인 교육환경을 지원하기 위해 시민의 소중한 예산을 투입하는 사업"이라며 "경기도교육청의 철저한 진상규명 노력을 적극 지지하고, 교복 구매 과정의 공정성과 투명성을 높이는 계기가 되기를 바란다"고 강조했다.

경기도교육청은 업체관계자 등의 제보를 토대로 지난 10월부터 2023학년도 고양시내 79개교의 교복 학교주관구매입찰 관련 특별감사를 실시하고 결과를 24일 발표했다.

감사 결과에 따르면 사전낙찰 학교 배분 정황과 제보 문건에 낙찰 예정 업체로 기재된 45개 학교 가운데 34개교(75.6%)에서 실제 해당 업체가 낙찰받은 것으로 확인됐다. 전체 79건 중 49건(62%)의 낙찰가율이 예정가격의 95%를 넘겼으며, 이들의 평균 낙찰률은 97.29%에 이르렀다. 특히 1·2순위 업체가 써낸 입찰가격 차이가 1%포인트 이내인 경우가 36건으로 집계됐으며, 일부 학교에서는 1·2위 가격 차이가 500원에 불과했던 것으로 조사됐다.

시는 경기도교육청에 감사 및 수사 진행 상황과 결과를 공유해 줄 것을 요청하는 한편, 조사 결과에 따라 관계기관과 협력해 정기적인 합동점검, 정산방식 개선 등 필요한 후속조치를 검토할 계획이다.