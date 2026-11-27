경기도서관이 연말·연시를 맞아 도민들에게 인문학적 성찰과 문화예술 향유의 기회를 제공하기 위해 렉처 콘서트 ‘인생연주법’을 운영한다고 27일 밝혔다.

이번 프로그램은 강의와 음악 공연을 결합한 형식으로, 코코 샤넬과 오드리 헵번, 프리다 칼로, 생텍쥐페리 등 시대를 대표하는 인물들의 삶을 음악과 이야기로 풀어낸다. 인물들의 생애와 작품에 담긴 의미를 되짚으며 관객들이 삶에 대한 공감과 성찰의 시간을 가질 수 있도록 기획됐다.

▲렉처 콘서트 ‘인생연주법’ 운영 안내 ⓒ경기도서관

공연은 김소형 드라마 예술감독의 진행으로 총 4회에 걸쳐 열린다. 일정은 △11월 29일 ‘코코 샤넬’ △12월 20일 ‘오드리 헵번’ △1월 24일 ‘프리다 칼로’ △2월 21일 ‘생텍쥐페리’ 순이다.

참여를 희망하는 도민은 경기도서관 회원 가입 후 누리집을 통해 사전 신청하면 된다.

윤명희 경기도서관장은 “연말·연시를 맞아 인문학과 예술이 어우러진 특별한 강연형 공연을 마련했다”며 “도민들이 다양한 삶의 이야기와 예술적 경험을 통해 공감과 위로, 성찰의 시간을 가질 수 있길 바란다”고 말했다.