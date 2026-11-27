▲김제시 27일 일자리대책 종합계획 수립 연구용역’ 최종보고회 개최ⓒ김제시

전북자치도 김제시가 오는 2027년부터 2030년까지 향후 4년간 추진할 민선9기 일자리 정책의 마스터플랜을 확정 짓고 역대 최고 수준의 고용 지표 달성을 향한 본격적인 닻을 올렸다.

김제시는 27일 시의원과 일자리 유관기관 관계자 전문가 및 관계 공무원 등이 참석한 가운데 ‘민선9기 김제시 일자리대책 종합계획 수립 연구용역’ 최종보고회를 개최했다.

이번 보고회는 급변하는 산업 환경과 지역 노동시장 여건을 면밀히 분석해 민선9기 4년 동안 김제시가 나아갈 일자리 정책의 비전과 목표 그리고 현장에서 즉각 작동할 수 있는 실질적인 고용 창출 방안을 최종 점검하기 위해 마련됐다.

■ ‘5대 전략·10대 핵심과제’로 산업부터 청년·계층별 일자리까지 전방위 공략

이날 확정된 종합계획은 김제시의 인구·산업구조 분석을 토대로 도출된 5대 전략과 10대 핵심과제를 뼈대로 한다.

주요 추진 전략은 ▲고용인프라 통합체계 구축 ▲산업일자리 고도화 ▲로컬일자리 활성화 ▲청년일자리 안착 확대 ▲특화일자리 생활 안정 등이다.

특히 시는 단순한 일자리 수 늘리기를 넘어 ‘고용의 질’과 ‘지속성’을 확보하는 데 방점을 찍었다. 이를 위해 기업 투자유치를 지역인재 우선채용과 직접 연계하고 청년층의 장기 근속과 지역 정착을 돕는 맞춤형 지원을 강화한다.

또한 비경제활동인구를 노동시장으로 유입시키는 유인책을 구체화하는 한편 채용 이후 고용 유지까지 체계적으로 관리하는 ‘성과관리체계’를 구축하기로 뜻을 모았다.

■ “역대 최대 고용률 72.7% 달성”… 2027년부터 연차별 실행계획 가동

정성주 김제시장은 이번 종합계획을 통해 민선9기 내 ‘고용률 72.7% 역대 최대 달성’과 ‘상용일자리 1만 8,000개 최초 돌파’라는 구체적이고 도전적인 목표를 제시했다.

정 시장은 “민선9기에는 김제시 일자리 정책의 새로운 도약을 이끌어낼 것”이라며, “지역 주력산업의 경쟁력을 한층 높이고 기업 투자와 지역인재 채용을 긴밀히 연계해 양질의 일자리를 대폭 확대함으로써 시민 모두가 피부로 체감할 수 있는 일자리 도시 김제를 만들어 나가겠다”고 강조했다.

김제시는 이번 최종보고회에서 제시된 전문가와 유관기관의 의견을 반영해 종합계획을 최종 마무리하고 내년부터 2030년까지 연차별 세부 실행계획을 수립해 속도감 있게 정책을 추진해 나갈 방침이다.