인천광역시가 중국 시장 진출을 준비하는 지역 중소기업의 현지 정착과 판로 확대를 돕기 위해 사무공간과 맞춤형 컨설팅 지원에 나선다.

인천시는 중국 산둥성 웨이하이시에 있는 주중인천(IFEZ)경제무역대표처 비즈니스 기업지원실에 입주할 2027년도 신규 기업을 다음 달 7일까지 모집한다고 27일 밝혔다.

▲주중인천(IFEZ)경제무역대표처 ⓒ인천광역시

비즈니스 기업지원실은 인천시가 운영하는 현지 기업 지원 시설로, 산둥성 웨이하이시 경제기술개발구 위즈덤밸리 산업단지에 자리하고 있다. 시는 2016년 설립한 주중인천(IFEZ)경제무역대표처를 통해 시설을 직접 운영하며 지역 기업의 중국 시장 진출을 지원하고 있다.

입주기업으로 선정되면 최장 2년간 약 11.6㎡ 규모의 독립 사무공간과 사무집기, 통신 인프라 등을 무상으로 이용할 수 있다.

현지 사무공간 제공뿐 아니라 중국 진출 과정에서 필요한 법률·통관 맞춤형 컨설팅과 온·오프라인 마케팅, 중국 지방정부 및 경제단체와의 네트워크 구축도 지원한다. 현지 자본과 사업 기반이 부족한 중소기업이 안정적으로 시장에 진입하고 판로를 확대할 수 있도록 돕는다는 취지다.

신청 대상은 인천에 본사 또는 공장을 둔 제조업 기반 중소기업이다. 다만 국세나 지방세를 체납했거나 사회적 물의를 일으킨 기업은 신청 대상에서 제외된다.

입주를 희망하는 기업은 다음 달 7일까지 인천시 누리집 고시·공고란에서 신청 서식을 내려받아 작성한 뒤 관련 서류와 함께 이메일로 제출하면 된다.

시는 중국 진출 계획과 기술력, 제품 경쟁력, 시장성 등을 종합적으로 평가해 최종 1개 기업을 선정할 예정이다.

유선희 주중인천(IFEZ)경제무역대표처 대표는 “현지 시장 환경 변화 속에서 비즈니스 기업지원실이 인천 기업의 중국 정착을 돕는 창구 역할을 해왔다”며 “내년에도 관내 기업이 현지에 안착할 수 있도록 밀착 지원을 이어가겠다”고 말했다.