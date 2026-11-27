나주 세지면의 육용오리 농장에서 H5형 조류인플루엔자(AI) 항원이 검출돼 전남광주통합특별시가 긴급 방역 조치에 나섰다.

27일 통합시에 따르면 육용오리 1만 9000마리를 사육하는 나주시 소재 한 농장에서 지난 26일 오전 09시 의심 신고 접수했으며, 이날 오후 8시 검사 결과 H5형 AI 항원이 검출이 확인됐다.

▲나주시가 세지면의 육용오리 농장에서 H5형 조류인플루엔자(AI) 항원이 검출됨에 따라 인력 26명을 투입해 살처분과 사체처리에 나섰다.2026.11.26ⓒ프레시안(김육봉)

나주시는 긴급회의를 통해 인력 26명을 투입해 살처분과 사체처리할 계획이며, 발생농장 통제는 오는 27일부터 7일간 통제한다.

나주에서 육용오리 사육현황은 110호 628만 6000수이다.

AI 항원 검출 10㎞내에는 41호 294만 7000수(닭 29호 268만수, 오리 12호 26만 7000수)를 사육하고 있다.

전남광주통합시는 해당 농장의 가축처분에 나서는 한편, 반경 10㎞ 이내를 방역지역으로 설정해 이동 제한과 예찰검사를 한다. 발생 지역과 인접 시군, 동일 계열사 오리농장을 대상으로 일제 정밀검사도 한다.

추가 확산을 막기 위한 24시간 일시이동중지 명령도 발령했다. 대상은 전남광주 지역 오리농장과 계열사, 도축장·사료공장 등 축산시설, 축산차량이다. 명령은 27일 자정까지 적용되며, 이 기간 일제 소독을 한다.

최종 고병원성 여부는 농림축산검역본부에서 정밀검사 중이며, 판정까지 약 1~3일 소요된다.

▲나주 세지면의 육용오리 농장에서 H5형 조류인플루엔자(AI) 항원이 검출돼 관계당국이 긴급 방역 조치를 취했다.2026.11.26ⓒ전남광주통합특별시

이영남 전남광주통합특별시 동물방역과장은 "추가 발생을 원천 차단하는 데 모든 행정력을 집중하고 있다"며 "농가에서도 경각심을 늦추지 말고 출입 통제와 소독 등 기본 방역 수칙을 잘 지켜 달라:고 당부했다.

앞서 AI 2026~2027년 동절기 고병원성 AI는 전남광주에선 장성·장흥·영암의 가금농장에서 각각 1건씩 발생했다.