인천광역시가 응급환자의 신속한 이송과 병원 수용을 위한 협력체계 강화에 나섰다. 현장과 의료기관, 공공부문 간 협력을 바탕으로 지역 응급·공공의료체계를 점검하고 개선 방안을 모색한다는 계획이다.

인천시는 지난 25일 송도 센트럴파크호텔에서 ‘2026 인천광역시 응급·공공의료 미래발전 심포지엄’을 개최했다고 27일 밝혔다.

▲2026 인천광역시 응급·공공의료 미래발전 심포지엄 현장 ⓒ인천광역시

이번 심포지엄은 응급환자 이송부터 병원 수용까지의 과정을 살펴보고, 지역 응급·공공의료의 발전 방향을 논의하기 위해 마련됐다.

행사에는 인천시와 보건복지부, 중앙응급의료센터, 인천소방본부를 비롯해 권역응급의료센터와 책임의료기관, 공공의료 유관기관 관계자들이 참석해 기관 간 협력 방안을 논의했다.

심포지엄은 △‘현장에서 병상까지, 응급환자 이송·수용 연계 우수사례 공유회’ △‘이송과 수용 사이, 데이터와 현장으로 다시 보는 인천 응급·공공의료’ △‘이송과 수용, 그 다음은-인공지능(AI) 시대 응급·공공의료체계 발전 방향’ 등 3개 세션으로 진행됐다.

첫 번째 세션에서는 고위험 산모·신생아 전원과 중증외상환자 신속 수용 등 실제 응급환자 이송·수용 과정에서의 연계 우수사례가 소개됐다.

이어 두 번째 세션에서는 병원 전 단계의 실시간 환자정보 연계체계를 비롯해 적정 이송·수용체계 발전 방안과 응급실 관점의 개선 과제, 중증환자 이송 과정에서 공공의료의 역할 등을 다뤘다.

마지막 세션에서는 인공지능과 디지털 기술 발전에 따른 응급·공공의료체계의 변화와 대응 방향을 주제로 참석자 간 종합토론이 이어졌다.

시는 이번 심포지엄에서 제시된 현장 의견과 기관별 협력 과제를 바탕으로 응급환자 이송·수용 연계체계를 지속적으로 보완해 나갈 방침이다.

김순심 시 보건의료정책과장은 “현장과 의료기관, 공공부문이 함께 인천 응급·공공의료의 현재를 진단하고 발전 방향을 모색한 자리였다”며 “앞으로도 시민의 생명과 안전을 지키는 실효성 있는 응급·공공의료 협력체계 구축에 힘쓰겠다”고 말했다.