장동혁 국민의힘 대표가 보수 성향 유튜브 채널에 출연해 한동훈 무소속 의원이 복당을 하더라도 또 다른 징계 사유가 있기 때문에 다시 징계할 수 있다고 밝혔다.

장 대표는 27일 뉴데일리TV 유튜브 방송에 출연해 한동훈 의원이 국민의힘에서 제명당한 '당원게시판 사건'에 대해 "당게 사건을 세 마디로 정리하면 다시 말씀드린다. 패륜 정치, 여론 조작 정치, 분열 정치"라며 "저는 범죄 행위라고 생각한다. 그래서 수사 중에 있다"고 주장했다.

장 대표는 '조작 징계' 의혹에 대해 "징계를 가지고 잘못됐다 잘됐다 막 싸우는 이 모습조차도 저는 분열 정치, 여론 조작 정치, 패륜 정치의 모습을 그대로 이어가고 있는 것이라고 생각한다"며 "결국 이 문제를 해결하려면 한 의원이 하나만 해결하면 된다. '나는 하지 않았다.' 그러면서 (당원게시판) IP를 공개하면 된다"고 요구했다.

장 대표는 한 의원이 징계 무효 소송에 나설 경우 가처분 단계부터 적극 대응하겠다고 밝히며 "예를 들면 가처분 단계에서도 인용 결정이 난다면 그에 대해서는 이의 신청을 하고 즉시 항고를 통해서 계속 다퉈갈 생각"이고 했다. 그는 "만약에 징계 취소가 확정이 되면 복당이 되지만 복당이 됐으니 다시 징계하지 마라가 아니라"며 "제명이 잘못됐다고 한다면 탈당 권유를 하든 당원권 정지 3년을 하든 다시 하면 되는 것"이라고 주장했다.

특히 장 대표는 한 의원이 추경호 대구시장의 내란 중요임무 종사 혐의 1심 무죄 판결과 관련해 한 발언들을 거론했다. 장 대표는 "한 의원이나 같은 주장을 하는 주변 사람들은 추 시장이 유죄 판결을 받기를 간절히 바랐다는 거 아니냐"며 "유죄 판결을 받기를 바랐다는 것은 우리 국민의힘이 내란 정당으로 해산되기를 바랐다는 거 아니냐"고 주장했다.

장 대표는 그에 대해 "그것만큼 강력한 해당행위가 또 어디 있겠느냐"며 "저는 추가적인 징계 사유가 있다고 보고 그런 것들을 묶어서 저는 다시 징계를 할 수 있다고 생각한다"고 밝혔다.