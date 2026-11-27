국민의힘은 법무부가 검찰총장 후보자 천거를 사상 초유로 2차에 걸쳐 진행하기로 한 데 대해 "혹시 추가로 추천받겠다는 이유가 기존 후보자들이 이재명 대통령 공소취소를 실행하겠다는 확실한 약속을 하지 않았기 때문이냐"고 의혹을 제기했다.

국민의힘 정점식 원내대표는 27일 당 원내대책회의에서 "어제 법무부가 검찰총장후보추천위원회로부터 검찰총장 후보자 제청 대상자를 추가로 천거받기로 했다. 이미 지난달에 3명의 후보자를 추천받았는데 한 달 만에 돌연, 갑자기 추가로 추천받겠다는 것"이라며 "추가 천거는 사상 초유의 이례적인 일"이라고 지적했다.

법무부는 전날인 26일, 검찰총장 제청 대상자 천거를 이달 30일부터 다음달 9일까지 추가로 진행하기로 했다고 밝혔다. 법무부는 "지난 천거 결과를 포함한 제반사정 등을 종합해 검토한 결과, 검찰총장후보추천위원회의 실질적 추천 기능을 보장할 필요성이 있어 시행하는 절차"라고 설명했다.

국민의힘은 그러나 "기존에 추천된 3명 후보자들에 대해 청와대 윗선에서 만족하지 못했기 때문이라는 관측이 나오고 있다"며 "법무부는 답하라. 이용철(법무부 장관 후보자)을 장관으로 임명 강행하고 나면 장관을 통해 내리게 될 공소취소 지시를 군말 없이 이행할 '공소취소청장'을 찾고 있는 것이냐"고 의심어린 시선을 보냈다.

정 원내대표는 "더불어민주당은 오늘 이용철 후보자 인사청문보고서 채택을 예고하고 있다"며 "이용철 임명 강행은 대한민국 형사·사법시스템의 파국적 종말이 될 것"이라고 주장했다. 그는 "부처 업무에 대한 전문성과 경력은 묻지도 따지지도 않고 오로지 공소취소 업무만을 위한 '원포인트' 인사", "국민 이익보다 이재명 대통령 한 사람의 사익을 앞세운 엉터리 인사"라고 비난했다.

정 원내대표는 나아가 전날 민주당과 조국혁신당이 조작기소 특검 후보로 이임성·이정훈 변호사를 각각 추천한 데 대해서도 "두 후보자에게 묻고 싶다. 법조인으로서 남부럽지 않은 명예를 누리고 성공을 이룩한 분들이 도대체 뭐가 부족해서 스스로 죽을 길을 찾아가나"라며 "그렇게 하면 다음번에 민주당이 총선 공천 준다고 하더냐"고 했다.

그는 "그 자리는 후배 법조인들에게 영원히 부끄러운 오명으로 남게 될 것이고 온 국민으로부터 비웃음과 손가락질을 받게 될 것"이라고 경고했다.

與 조희대 탄핵론 반박…"징계성 탄핵? 대법원장이 민주당 당직자냐"

정 원내대표는 한편 민주당 등 범여권이 추진하고 있는 조희대 대법원장 탄핵을 놓고도 비판 여론전을 펼쳤다. 그는 민주당이 혁신당 등과의 '5당 연대' 및 시민사회와의 연대를 제안한 데 대해 "민주당은 탄핵 사유가 차고 넘친다고 했는데 그렇게 믿는다면 바로 탄핵하면 된다. 왜 여기저기 손을 벌리나"라며 "탄핵이 기각되었을 때 책임을 분산하려는 것"이라고 주장했다.

그는 "탄핵 사유가 불분명하니 일단 위성정당, 좌파단체부터 긁어모아서 세 과시를 하고 헌재를 압박하겠다는 것"이라며 "이게 무슨 연대냐. 그냥 집단 린치"라고 했다.

정 원내대표는 특히 탄핵과 관련해 나온 민주당 의원들의 발언을 문제삼으며 공세를 펴기도 했다. 그는 "민주당 전용기 의원은 '대법원장에게 중대한 위법은 없지만 징계성 탄핵을 하겠다'고 한다"며 "대법원장이 민주당 소속 의원이냐 당직자냐. 대법원장이 민주당의 하급자도 아닌데 무슨 징계를 운운하느냐"고 질타했다.

그는 "헌법 65조는 '헌법과 법률을 위반한 때 탄핵한다'고 했다. '징계성 탄핵' 발상 자체가 위헌"이라고 꼬집었다.

그는 또 "민주당 서영교 법사위원장은 '헌법에 사법부 독립이라는 것은 없다'는 망언을 했다"며 "그런데 정성호·송기헌 의원은 '조희대 대법원장이 사법부 독립을 훼손했다'고 주장한다. 민주당은 사법부 독립에 대한 개념 정리도 못 한 채 중구난방 갈팡질팡"이라고 지적했다.

그러면서 "글을 모르면 문맹이라고 하는데, 민주당은 법을 모르는 '법맹' 집단"이라며 "이런 법맹들이 모여서 탄핵소추안이나 제대로 쓸 수 있겠나"라고 했다.