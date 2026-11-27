▲대구남부아동보호전문기관이 지난 26일 구청 회의실에서 '콜렉티브 임팩트를 통한 아동학대 Zero! 남구 Safety Net' 유관기관 공동 대응 협력망 발대식을 개최하고 있다ⓒ대구남구

아동학대는 한 번의 신고나 한 기관의 노력만으로 해결하기 어려운 문제다. 특히 방임은 아이의 결식과 주거 불안, 학업 중단, 정신건강 문제 등이 복합적으로 얽혀 있어 위험 신호를 조기에 발견하고 필요한 지원을 신속하게 연결하는 지역사회의 역할이 중요하다.

대구 남구가 행정과 경찰, 교육기관, 복지기관의 힘을 하나로 모아 아동학대 예방을 위한 촘촘한 지역 안전망 구축에 나섰다.

대구남부아동보호전문기관(관장 류종택)은 지난 26일 구청 회의실에서 '콜렉티브 임팩트를 통한 아동학대 Zero! 남구 Safety Net' 유관기관 공동 대응 협력망 발대식을 개최했다.

이날 행사에는 남구청 아동보호팀과 대구남부경찰서, 대구남부교육지원청을 비롯해 남구종합사회복지관, 대명사회복지관, 남구가족센터, 남구청소년상담복지센터, 남구정신건강복지센터, 지역 학교와 행정복지센터, 지구대 등 50여 명의 관계자가 참석했다.

이번 협력망은 아동학대 대응체계가 정착하면서 기관별 개별 대응을 넘어 지역사회가 하나의 공동 대응체계로 움직여야 한다는 필요성에서 출발했다.

특히 아동 방임은 단순히 아이를 돌보지 않는 문제에 그치지 않는다.

끼니를 제대로 해결하지 못하거나 주거환경이 불안정하고, 학교생활에 어려움을 겪거나 정신건강 문제까지 나타나는 등 여러 위험 요인이 동시에 발생할 수 있다. 어느 한 기관이 문제를 발견하더라도 다른 분야의 지원이 연결되지 않으면 근본적인 해결이 어렵다.

이에 참석 기관들은 위기가정 조기 발굴과 신고, 전문적인 사례 개입 및 맞춤형 서비스 제공, 지속적인 모니터링과 안전망 유지 등 3대 활동영역을 중심으로 협력하기로 뜻을 모았다.

현장에서 실제로 작동할 수 있는 대응체계를 만드는 데도 초점을 맞췄다. 기관별 핫라인 구축 현황을 공유하고, 아동학대 여부가 명확하게 판단되지 않은 가정이나 고위험 가정을 발견했을 때 기관 간에 어떻게 정보를 연계하고 지원할 것인지 구체적인 절차를 점검했다.

기관별 역할도 명확히 나눴다.

대구남부아동보호전문기관은 고위험 가정 모니터링과 아동학대 예방교육, 부모교육 및 양육코칭 등 예방적 사례관리를 담당한다. 남구청은 복지 사각지대 발굴과 공적 지원 연계, 위기 상황에서의 행정적 개입을 맡는다.

경찰은 112 신고 출동 과정에서 학대 위험이 높은 가정을 찾아 관계기관에 연계하고, 교육지원청은 학교와 유치원 등을 통해 아동의 위기 징후를 조기에 발견하는 역할을 수행한다.

민간 복지기관들도 각자의 전문성을 살려 힘을 보탠다. 일상생활과 식사 지원부터 부모교육, 가족상담, 청소년 상담, 정신건강 상담과 치료 연계, 긴급 주거 지원까지 위기가정에 필요한 서비스를 연결하는 방식이다.

이날 발대식에서는 참석 기관 대표들이 피켓을 들고 "아동학대, Zero!"를 함께 외치는 공동 대응 선포 퍼포먼스도 진행했다. 단순한 선언을 넘어 아이들의 안전을 위해 기관 간 협력과 공동 책임을 실천하겠다는 의지를 대외적으로 밝힌 것이다.

행사 마지막에는 아동학대 예방교육을 통해 아동학대에 대한 이해를 높이고 각 기관이 현장에서 실천할 수 있는 예방 활동과 역할을 함께 점검했다.

류종택 대구남부아동보호전문기관장은 "방임을 비롯한 아동학대는 결식과 주거, 학업, 정신건강 문제가 복합적으로 얽혀 있어 한 기관의 힘만으로는 아이를 지키기 어렵다"며, "각 기관의 전문성을 모아 위기가정을 조기에 발견하고 필요한 서비스를 맞춤형으로 연결하는 안전망을 만들겠다"고 말했다.

조재구 남구청장도 "오늘의 선포가 구호로 끝나지 않고 현장에서 아이 한 명 한 명을 지키는 실질적인 협력으로 이어지길 바란다"고 강조했다.

이번 협력망 구축으로 남구는 행정과 치안, 교육, 복지를 아우르는 통합 대응체계를 갖추게 됐다. 기관 간 신속한 정보 연계와 맞춤형 서비스 제공을 통해 복지 사각지대를 줄이고, 학대가 발생한 뒤 대응하는 방식에서 벗어나 위험 징후를 미리 찾아 예방하는 기능도 강화할 것으로 기대된다.

아이를 지키는 일에는 경계가 없다.

학교에서 발견한 작은 변화가 복지기관의 지원으로 이어지고, 경찰의 현장 대응이 행정적 보호와 전문적인 상담으로 연결될 때 지역사회의 안전망은 더욱 촘촘해진다. 남구의 이번 협력망이 선언을 넘어 위기 속 아이들을 실제로 지켜내는 현장 중심의 안전망으로 자리 잡을지 주목된다.